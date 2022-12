Лидеры Косова подписали заявку на вступление в ЕС

Президент Косова Вйоса Османи, премьер-министр Альбин Курти и глава парламента Гляук Конюфца подписали в среду заявку на членство в Европейском Союзе.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Османи отметила, что сегодня "исторический момент", и Косово стало на шаг ближе к осуществлению мечты тех, кто пожертвовал своей жизнью за свободу, независимость и демократию, а также "к осуществлению нашего общего и непоколебимого стремления присоединиться к Европейскому Союзу".

A historic moment. 🇽🇰 🇪🇺



A step closer to fulfilling the dream of those who sacrificed their lives for freedom, independence & democracy, as well as, fulfilling our common and unwavering ambition of joining the European Union. pic.twitter.com/TX9Ygwl2MJ