Лидеры Косова подписали заявку на вступление в ЕС

Президент Косова Вйоса Османи, премьер-министр Альбин Курти и глава парламента Гляук Конюфца подписали в среду заявку на членство в Европейском Союзе.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Османи отметила, что сегодня "исторический момент", и Косово стало на шаг ближе к осуществлению мечты тех, кто пожертвовал своей жизнью за свободу, независимость и демократию, а также "к осуществлению нашего общего и непоколебимого стремления присоединиться к Европейскому Союзу".

A historic moment. 🇽🇰 🇪🇺



A step closer to fulfilling the dream of those who sacrificed their lives for freedom, independence & democracy, as well as, fulfilling our common and unwavering ambition of joining the European Union. pic.twitter.com/TX9Ygwl2MJ December 14, 2022

Османи отметила, что для граждан Косова нет другой альтернативы, чем вступление в ЕС. По ее словам, Косово заслуживает быть частью ЕС.

"Самая молодая страна на старейшем континенте, страна политического плюрализма, Косово со свободной рыночной экономикой заслуживает быть частью семьи ЕС. Наш путь вперед четкий, процесс может быть долгосрочным, но мы сделаем всю работу, чтобы ЕС мог легче выполнять свою", - сказала Османи.

ВИДЕО ДНЯ

Ранее СМИ сообщали, что Косово 15 декабря официально подаст в Брюссель заявку на членство в Евросоюзе.

Пока неизвестно, как ЕС поступит с заявкой Косова, ведь его независимость не признали пять стран Евросоюза: Испания, Кипр, Греция, Словакия и Румыния.

Сербия с гневом отреагировала на намерение Косово подать заявку на вступление в ЕС, и официальные лица заявили, что будут просить пять стран ЕС, которые не признали Косово, а также Венгрию, заблокировать инициативу в Брюсселе.