СБУ потрусила комуністів і "Русь єдину": обшуки в трьох містах

Служба безпеки України провела обшуки в офісах та помешканнях представників заборонених Комуністичної партії та політичної партії "Русь єдина" у межах контрдиверсійних заходів у Києві, Дніпрі та Кривому Розі.

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: В результаті слідчо-оперативних дій правоохоронці знайшли зброю, георгіївські стрічки і прапори країни-агресора.

Крім того, вони виявили склади з прокремлівською літературою, агітаційними листівками із символікою тоталітарного режиму СРСР і "методички" російських пропагандистів.

У них росіяни закликають до підтримки окупаційних угруповань РФ і надають "рекомендації" щодо насильницького захоплення влади в Україні.

За оперативною інформацією, функціонери КПУ планували використати весь "арсенал" пропагандистських засобів для проведення агітаційно-масових заходів на підтримку ворога у разі захоплення Києва та Дніпропетровщини, зазначають СБУ.

Повідомляється, що вилучені матеріали направлено на експертизу для вжиття подальших процесуальних дій.

ВІДЕО ДНЯ

Відкрито кримінальне провадження стосовно дій, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушень і притягнення до відповідальності винних осіб.