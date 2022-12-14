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СБУ пришла с обысками к коммунистам и в "Русь единую" в трех городах

Валентина РоманенкоСреда, 14 декабря 2022, 13:44
СБУ пришла с обысками к коммунистам и в Русь единую в трех городах

Служба безопасности Украины провела обыски в офисах и помещениях представителей запрещенных Коммунистической партии и политической партии "Русь единая" в рамках контрдиверсионных мероприятий в Киеве, Днепре и Кривом Роге.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: В результате следственно-оперативных действий правоохранители нашли оружие, георгиевские ленты и флаги страны-агрессора.

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Кроме того, они обнаружили склады с прокремлевской литературой, агитационными листовками с символикой тоталитарного режима СССР и "методички" российских пропагандистов.

 
 

В них россияне призывают к поддержке оккупационных группировок РФ и предоставляют "рекомендации" по насильственному захвату власти в Украине.

По оперативной информации, функционеры КПУ планировали использовать весь "арсенал" пропагандистских средств для проведения агитационно-массовых мероприятий в поддержку врага в случае захвата Киева и Днепропетровщины, отмечают СБУ.

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Сообщается, что изъятые материалы направлены на экспертизу для принятия дальнейших процессуальных действий.

 

Открыто уголовное производство по факту действий, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти.

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушений и привлечения к ответственности виновных лиц.

Темы: СБУКПУвойнапропаганда
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