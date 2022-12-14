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СБУ пришла с обысками к коммунистам и в "Русь единую" в трех городах

Валентина РоманенкоСреда, 14 декабря 2022, 14:44

Служба безопасности Украины провела обыски в офисах и помещениях представителей запрещенных Коммунистической партии и политической партии "Русь единая" в рамках контрдиверсионных мероприятий в Киеве, Днепре и Кривом Роге.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: В результате следственно-оперативных действий правоохранители нашли оружие, георгиевские ленты и флаги страны-агрессора.

Кроме того, они обнаружили склады с прокремлевской литературой, агитационными листовками с символикой тоталитарного режима СССР и "методички" российских пропагандистов.

 
 

В них россияне призывают к поддержке оккупационных группировок РФ и предоставляют "рекомендации" по насильственному захвату власти в Украине.

По оперативной информации, функционеры КПУ планировали использовать весь "арсенал" пропагандистских средств для проведения агитационно-массовых мероприятий в поддержку врага в случае захвата Киева и Днепропетровщины, отмечают СБУ.

Сообщается, что изъятые материалы направлены на экспертизу для принятия дальнейших процессуальных действий.

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Открыто уголовное производство по факту действий, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти.

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушений и привлечения к ответственности виновных лиц.

Темы: СБУКПУвойнапропаганда
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