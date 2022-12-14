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На деокупованих територіях знайшли дитячі катівні – Лубінець

Тетяна ЛозовенкоСереда, 14 грудня 2022, 14:17
На деокупованих територіях знайшли дитячі катівні – Лубінець
Ілюстративне ФОТО З TELEGRAM ЛЮДМИЛИ ДЕНІСОВОЇ

Російські військові під час окупації Харківщини та Херсонщини облаштовували катівні для дітей, які, на їхню думку, чинили спротив.

Джерело: Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець під час доповіді у медіацентрі "Україна-Укрінформ" 14 грудня 

Пряма мова: "Так, це правда (є дитячі катівні - ред.). Ми вперше зафіксували катування дітей. Я думав, що дно пробити не можна після Бучі, Ірпеня. Я особисто побачив в Балаклії дві катівні, які знаходились одна навпроти іншої. Один хлопець там перебував 90 днів. Він розповідав, що його катували: різали ножем, нагрівали метал і випалювали частину тіла, декілька разів виводили на розстріл і стріляли поверх голови. Він цілодобово чув крики жінок і чоловіків, яких катували. Я думав, що це є дно. 

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Ні. Дно ми побачили в Херсоні. В одній з катівень ми виявили окрему камеру, де тримали дітей. За словами людей, які там перебували, вони знали, що поруч із ними є українські діти. Самі окупанти називали її "дитячою камерою". Це таке саме сире приміщення, вона відрізнялась тільки тим, що вони кинули (на підлогу - ред.) дуже тонкі каремати (килимки - ред.) і сказали, що це для дітей".

Деталі: За його словами, дітям давали воду через день, практично не давали їжі, а також використовували психологічний тиск, розповідаючи, що батьки від них відмовились і вони не повернуться до них.

Одного 14-річного хлопчика забрали тільки за те, що він сфотографував розбиту російську техніку. Його затримали і утримували в катівні із застосуванням тортур.

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"Це діти, які, на думку окупантів, чинили спротив", – додав Лубінець.

Теми: дітивоєнні злочиниХарківська областьХерсонська область
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