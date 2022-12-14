Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На деокупованих територіях знайшли дитячі катівні – Лубінець

Тетяна ЛозовенкоСереда, 14 грудня 2022, 15:17
Ілюстративне ФОТО З TELEGRAM ЛЮДМИЛИ ДЕНІСОВОЇ

Російські військові під час окупації Харківщини та Херсонщини облаштовували катівні для дітей, які, на їхню думку, чинили спротив.

Джерело: Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець під час доповіді у медіацентрі "Україна-Укрінформ" 14 грудня 

Пряма мова: "Так, це правда (є дитячі катівні - ред.). Ми вперше зафіксували катування дітей. Я думав, що дно пробити не можна після Бучі, Ірпеня. Я особисто побачив в Балаклії дві катівні, які знаходились одна навпроти іншої. Один хлопець там перебував 90 днів. Він розповідав, що його катували: різали ножем, нагрівали метал і випалювали частину тіла, декілька разів виводили на розстріл і стріляли поверх голови. Він цілодобово чув крики жінок і чоловіків, яких катували. Я думав, що це є дно. 

Ні. Дно ми побачили в Херсоні. В одній з катівень ми виявили окрему камеру, де тримали дітей. За словами людей, які там перебували, вони знали, що поруч із ними є українські діти. Самі окупанти називали її "дитячою камерою". Це таке саме сире приміщення, вона відрізнялась тільки тим, що вони кинули (на підлогу - ред.) дуже тонкі каремати (килимки - ред.) і сказали, що це для дітей".

Деталі: За його словами, дітям давали воду через день, практично не давали їжі, а також використовували психологічний тиск, розповідаючи, що батьки від них відмовились і вони не повернуться до них.

Одного 14-річного хлопчика забрали тільки за те, що він сфотографував розбиту російську техніку. Його затримали і утримували в катівні із застосуванням тортур.

"Це діти, які, на думку окупантів, чинили спротив", – додав Лубінець.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: дітивоєнні злочиниХарківська областьХерсонська область
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Косово офіційно подало заявку на вступ до ЄС

Зеленський: Чим швидше Путін визнає помилку і відступить, тим довше проживе він сам і його оточення

Росіяни готують 200 тисяч солдатів. Не сумніваюсь, що вони знову підуть на Київ – Залужний

Головнокомандувач про мобілізацію: У нас достатньо людей, нам потрібна зброя

Європарламент визнав Голодомор геноцидом українського народу

фотоСБУ затримала "керівницю ВДА", яка допомогла РФ з псевдореферендумом

Усі новини...
діти
На Полтавщині дітям заборонять перебувати ввечері на вулиці
Росіяни влучили у пологове відділення лікарні в Херсоні
Окупанти депортували до РФ понад 13 тисяч українських дітей – дитячий омбудсмен
Останні новини
16:49
відео, фотоТранслювали росТБ: в Одесі заблокували провайдера-колаборанта
16:38
Україні потрібно 2 мільярди кубометрів газу та електроенергії на €800 мільйонів – Зеленський
16:34
фотоРосіяни обстріляли Очаків, пошкодили об’єкти інфраструктури
16:27
З початку війни Залужний звільнив десятьох генералів, ще один - застрелився
16:25
Росія погрожує ударом по фінансовій системі: чи можуть терористи “покласти” банки
16:19
Apple очолила рейтинг найвпливовіших брендів у світі
16:12
аудіо"Перед нами хохли, збоку хохли і справа. І нас х*й відводити хочуть": окупанти панікують - СБУ
16:01
Зеленський попросив ЄС прискорити оцінку виконання Україною критеріїв кандидатства
15:52
Росіяни за час війни почали суттєво більше пити алкоголю
15:45
Косово офіційно подало заявку на вступ до ЄС
Усі новини...