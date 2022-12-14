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На деоккупированных территориях нашли детские пыточные – Лубинец

Татьяна ЛозовенкоСреда, 14 декабря 2022, 15:17
Иллюстративное ФОТО С TELEGRAM ЛЮДМИЛЫ ДЕНИСОВОЙ

Российские военные во время оккупации территорий Харьковщины и Херсонщины обустраивали пыточные для детей, которые, по их мнению, оказывали сопротивление.

Источник: Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец во время доклада в медиацентре "Украина-Укринформ" 14 декабря 

Прямая речь: "Да, это правда (есть детские пыточные- ред.). Мы впервые зафиксировали пытки детей. Я думал, что дно пробить нельзя после Бучи, Ирпеня. Я лично увидел в Балаклее две пыточные, которые находились одна напротив другой. Один парень там находился 90 дней. Он рассказывал, что его пытали: резали ножом, нагревали металл и выжигали часть тела, несколько раз выводили на расстрел и стреляли поверх головы. Он круглосуточно слышал крики женщин и мужчин, которых пытали. Я думал, что это дно. 

Нет. Дно мы увидели в Херсоне. В одной из пыточных мы обнаружили отдельную камеру, где держали детей. По словам людей, которые там находились, они знали, что рядом с ними есть украинские дети. Сами оккупанты называли ее "детской камерой". Это такое же сырое помещение, оно отличалось только тем, что они бросили (на пол - ред.) очень тонкие карематы (коврики - ред.) и сказали, что это для детей".

Детали: По его словам, детям давали воду через день, практически не давали еды, а также использовали психологическое давление, рассказывая, что родители от них отказались и они не вернутся к ним.

Одного 14-летнего мальчика забрали только за то, что он сфотографировал разбитую российскую технику. Его задержали и удерживали в пыточной с применением тортур.

"Это дети, которые, по мнению оккупантов, оказывали сопротивление", – добавил Лубинец.

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Темы: детивоенные преступленияХарьковская областьХерсонская область
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