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Через обстріли РФ житловий масив Херсона лишився без тепла: ОВА закликає до евакуаціі

Валентина РоманенкоСереда, 14 грудня 2022, 15:21
пам'ятник херсонським корабелам. ілюсративне фото з Вікіпедії

У Херсоні через аварію в результаті російських обстрілів припинено теплопостачання масиву Корабел, мешканців просять евакуюватися

Джерело: голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у Telegram

Деталі: Рішення про припинення теплопостачання мікрорайону Корабел ухвалила комісієя з питань ТЕБ та НС Херсонської міської військової адміністрації.

Через російські обстріли пошкоджено насосну та електротрансформаторну станціі, від яких забезпечується водопостачання котельні, що забезпечує теплом мікрорайон.

Повідомляється, що через високу небезпеку ремонтні бригади не можуть оперативно ліквідувати поломки тепломережі, тому забезпечити стале теплопостачання нині неможливо.

Воду з системи зіллють аби вберегти тепломережу від пошкоджень.

Також є висока ймовірність, що мікрорайон Корабел може залишитися без електропостачання через постійні російські обстріли.

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Пряма мова: "У звʼязку зі складною ситуацією, що склалася у мікрорайоні Корабел, наполегливо закликаємо херсонців евакуюватися до більш безпечних регіонів. Можливість для цього є!

Херсонська ОВА готова допомогти вам з евакуацією. Звертайтеся на нашу "гарячу лінію" за номером: 0800330951 або 091 481 78 45. З евакуацією допомагають і волонтерські організації.

Херсонці, будь ласка, прошу поставитися до цього максимально серйозно, адже ваша безпека та безпека ваших рідних – найголовніше!".

Теми: Херсонвійна
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