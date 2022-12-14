Из-за обстрелов РФ жилой массив Херсона остался без тепла: ОВА призывает к эвакуации

В Херсоне из-за аварии в результате российских обстрелов прекращено теплоснабжение массива Корабел, жителей просят эвакуироваться

Источник: глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич в Telegram

Детали: Решение о прекращении теплоснабжения микрорайона Корабел приняла комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС Херсонской городской военной администрации.

Из-за российских обстрелов повреждены насосная и электротрансформаторная станции, от которых обеспечивается водоснабжение котельной, обеспечивающей теплом микрорайон.

Сообщается, что из-за высокой опасности ремонтные бригады не могут оперативно ликвидировать поломки теплосети, поэтому обеспечить устойчивое теплоснабжение сейчас невозможно.

Воду из системы сольют чтобы уберечь теплосеть от повреждений.

Также есть высокая вероятность, что микрорайон Корабел может остаться без электроснабжения из-за постоянных российских обстрелов.

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Прямая речь: "В связи со сложной ситуацией, сложившейся в микрорайоне Корабел, настоятельно призываем херсонцев эвакуироваться в более безопасные регионы. Возможность для этого есть!

Херсонская ОВА готова помочь вам с эвакуацией. Обращайтесь на нашу "горячую линию" по номеру: 0800330951 или 091 481 78 45. С эвакуацией помогают и волонтерские организации.

Херсонцы, пожалуйста, прошу отнестись к этому максимально серьезно, ведь ваша безопасность и безопасность ваших родных - самое главное!".