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Из-за обстрелов РФ жилой массив Херсона остался без тепла: ОВА призывает к эвакуации

Валентина РоманенкоСреда, 14 декабря 2022, 14:21
Из-за обстрелов РФ жилой массив Херсона остался без тепла: ОВА призывает к эвакуации
памятник херсонским корабелам. иллюстративное фото из Википедии

В Херсоне из-за аварии в результате российских обстрелов прекращено теплоснабжение массива Корабел, жителей просят эвакуироваться

Источник: глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич в Telegram

Детали: Решение о прекращении теплоснабжения микрорайона Корабел приняла комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС Херсонской городской военной администрации.

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Из-за российских обстрелов повреждены насосная и электротрансформаторная станции, от которых обеспечивается водоснабжение котельной, обеспечивающей теплом микрорайон.

Сообщается, что из-за высокой опасности ремонтные бригады не могут оперативно ликвидировать поломки теплосети, поэтому обеспечить устойчивое теплоснабжение сейчас невозможно.

Воду из системы сольют чтобы уберечь теплосеть от повреждений.

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Также есть высокая вероятность, что микрорайон Корабел может остаться без электроснабжения из-за постоянных российских обстрелов.

Прямая речь: "В связи со сложной ситуацией, сложившейся в микрорайоне Корабел, настоятельно призываем херсонцев эвакуироваться в более безопасные регионы. Возможность для этого есть!

Херсонская ОВА готова помочь вам с эвакуацией. Обращайтесь на нашу "горячую линию" по номеру: 0800330951 или 091 481 78 45. С эвакуацией помогают и волонтерские организации.

Херсонцы, пожалуйста, прошу отнестись к этому максимально серьезно, ведь ваша безопасность и безопасность ваших родных - самое главное!".

Темы: Херсонвойна
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