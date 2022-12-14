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Європарламент схвалив надання Україні 18 млрд макрофіну в 2023 році

"Європейська правда"Середа, 14 грудня 2022, 14:23
Європарламент схвалив надання Україні 18 млрд макрофіну в 2023 році
Європарламент. ілюстративне фото Guillaume Périgois via Unsplash

Депутати Європарламенту схвалили регламент, який дозволяє перерахувати пакет підтримки в розмірі 18 мільярдів євро Україні після того, як Угорщина наклала вето на початкову пропозицію.

Про це йдеться у заяві ЄП, пише "Європейська правда"

Парламент прийняв за так званою терміновою процедурою запропоновану Радою ЄС зміну в регламенті макрофінансової допомоги плюс, яка дозволяє 26 державам-членам виступати гарантами позики як альтернативи бюджету ЄС.

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Довгострокова позика, яка надається на пільгових умовах, але за умови проведення реформ, покриватиме основні державні послуги, включаючи роботу лікарень, шкіл та забезпечення житлом.

"Вона також покликана допомогти зберегти макроекономічну стабільність і відновити інфраструктуру в Україні, яка зазнає постійних нападів з боку Росії", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, Європейська комісія 9 листопада запропонувала безпрецедентний пакет підтримки для України у розмірі до 18 млрд євро на 2023 рік. Ця допомога буде надана у формі пільгових кредитів, які будуть виплачуватися регулярними частинами, починаючи з січня 2023 року.

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13 грудня посли ЄС одностайно затвердили рішення надати Україні 18 млрд євро макрофінансової допомоги, але довелося піти на поступки Угорщині, яка блокувала це рішення.

Теми: ЄС
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