Европарламент одобрил предоставление Украине 18 млрд макрофина в 2023 году

Депутаты Европарламента одобрили регламент, который позволяет перечислить пакет поддержки в размере 18 миллиардов евро Украине после того, как Венгрия наложила вето на первоначальное предложение.

Об этом говорится в заявлении ЕП, пишет "Европейская правда"

Парламент принял по так называемой срочной процедуре предложенное Советом ЕС изменение в регламенте макрофинансовой помощи плюс, позволяющей 26 государствам-членам выступать гарантами займа как альтернативы бюджета ЕС.

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Долгосрочный заем, который предоставляется на льготных условиях, но при условии проведения реформ, будет покрывать основные государственные услуги, включая работу больниц, школ и обеспечение жильем.

"Он также призван помочь сохранить макроэкономическую стабильность и восстановить инфраструктуру в Украине, которая подвергается постоянным нападениям со стороны России", - говорится в заявлении.

Напомним, Европейская комиссия 9 ноября предложила беспрецедентный пакет поддержки для Украины в размере до 18 млрд евро на 2023 год. Эта помощь будет предоставлена в форме льготных кредитов, которые будут выплачиваться регулярными частями начиная с января 2023 года.

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13 декабря послы ЕС единогласно утвердили решение предоставить Украине 18 млрд евро макрофинансовой помощи, но пришлось пойти на уступки Венгрии, блокировавшей это решение.