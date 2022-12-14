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З України через війну виїхали 20% від фактичного населення – Лубінець

Тетяна ЛозовенкоСереда, 14 грудня 2022, 15:18
З України через війну виїхали 20% від фактичного населення – Лубінець
ЦЕНТР ДЛЯ БІЖЕНЦІВ З УКРАЇНИ В БЕРЛІНІ, ФОТО GETTY IMAGES

Майже 8 млн українців виїхали за кордон через напад Росії на Україну – це 20% від фактичного населення країни.

Джерело: Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець під час доповіді в медіацентрі "Україна-Укрінформ" 14 грудня

Пряма мова: "7 млн 900 тисяч осіб виїхали за межі країни, шукаючи прихисток за кордоном – це 20% від фактичного населення всієї нашої держави".

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4 млн 900 тисяч громадян України стали внутрішньо переміщеними особами всередині нашої держави, з них 30% – це пенсіонери та особи з інвалідністю. Фактично кожна друга сім'я має одного чи більше дітей".

Деталі: Лубінець додав, що 13 мільйонів громадян України залишаються в районах інтенсивних бойових дій та на тимчасово окупованій території. З міст та селищ, які перебувають на межі гуманітарної катастрофи,  вивезено 46 тисяч українців.

Довідково: Станом на 1 грудня 2021 року чисельність населення України оцінювалася в 41,208 млн осіб.

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Теми: біженцівійна
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