Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

З України через війну виїхали 20% від фактичного населення – Лубінець

Тетяна ЛозовенкоСереда, 14 грудня 2022, 16:18
ЦЕНТР ДЛЯ БІЖЕНЦІВ З УКРАЇНИ В БЕРЛІНІ, ФОТО GETTY IMAGES

Майже 8 млн українців виїхали за кордон через напад Росії на Україну – це 20% від фактичного населення країни.

Джерело: Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець під час доповіді в медіацентрі "Україна-Укрінформ" 14 грудня

Пряма мова: "7 млн 900 тисяч осіб виїхали за межі країни, шукаючи прихисток за кордоном – це 20% від фактичного населення всієї нашої держави".

4 млн 900 тисяч громадян України стали внутрішньо переміщеними особами всередині нашої держави, з них 30% – це пенсіонери та особи з інвалідністю. Фактично кожна друга сім'я має одного чи більше дітей".

Деталі: Лубінець додав, що 13 мільйонів громадян України залишаються в районах інтенсивних бойових дій та на тимчасово окупованій території. З міст та селищ, які перебувають на межі гуманітарної катастрофи,  вивезено 46 тисяч українців.

Довідково: Станом на 1 грудня 2021 року чисельність населення України оцінювалася в 41,208 млн осіб.

Теми: біженцівійна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

У Головному управлінні поліції Польщі вибухнув "подарунок з України"

З початку війни Залужний звільнив десятьох генералів, ще один - застрелився

Косово офіційно подало заявку на вступ до ЄС

Зеленський: Чим швидше Путін визнає помилку і відступить, тим довше проживе він сам і його оточення

Росіяни готують 200 тисяч солдатів. Не сумніваюсь, що вони знову підуть на Київ – Залужний

Головнокомандувач про мобілізацію: У нас достатньо людей, нам потрібна зброя

Усі новини...
біженці
До США за програмою для біженців прибули понад 82 тисячі українців із близькими
В Естонії продумують дії на випадок нової хвилі біженців з України
Українські біженці, які працюють у Латвії, з 1 січня повинні обов'язково вчити латиську мову
Останні новини
17:53
Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами України зріс у 2,6 раза – Держстат
17:41
У США хочуть заборонити TikTok на телефонах та інших пристроях чиновників
17:41
Режим Лукашенка засудив двох українців за нібито шпигунство на користь СБУ
17:23
Росіяни хочуть заборонити обіг гривні в Мелітополі з 1 січня
17:22
Гранатометом з України, що вибухнув в управлінні поліції Польщі, "бавились" поліцейські - ЗМІ
17:19
У Головному управлінні поліції Польщі вибухнув "подарунок з України"
17:04
На Сонці за один день сталося вісім потужних спалахів: їх "відчули" на Землі
16:59
Нацбанк нагадав фінустановам про авансовий внесок з податку на прибуток
16:49
відео, фотоТранслював росТБ: в Одесі заблокували провайдера-колаборанта
16:49
фотоДепутат ОПЗЖ передав окупантам заводи на Запоріжжі, тепер ховається від СБУ
Усі новини...