Из Украины из-за войны выехали 20% от фактического населения – Лубинец

ЦЕНТР ДЛЯ БЕЖЕНЦЕВ ИЗ УКРАИНЫ В БЕРЛИНЕ, ФОТО GETTY IMAGES

Почти 8 млн украинцев выехали за границу из-за нападения России на Украину – это 20% от фактического населения страны.

Источник: Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец во время доклада в медиацентре "Украина-Укринформ" 14 декабря

Прямая речь: "7 млн 900 тысяч человек выехали за пределы страны, ища убежище за рубежом - это 20% от фактического населения всего нашего государства"

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4 млн 900 тысяч граждан Украины стали внутренне перемещенными лицами внутри нашего государства, из них 30% - это пенсионеры и лица с инвалидностью. Фактически каждая вторая семья имеет одного или более детей".

Детали: Лубинец добавил, что 13 миллионов граждан Украины остаются в районах интенсивных боевых действий и на временно оккупированной территории. Из городов и поселков, которые находятся на грани гуманитарной катастрофы, вывезено 46 тысяч украинцев.

Справка: По состоянию на 1 декабря 2021 года численность населения Украины оценивалась в 41,208 млн человек.