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Новий керівник САП не відчуває спротиву і хоче розширення повноважень

Соня Лукашова, Валентина РоманенкоСереда, 14 грудня 2022, 16:17
Новий керівник САП не відчуває спротиву і хоче розширення повноважень
Олександр Клименко. фото Назарія Мазилюка, УП

Заступник генпрокурора, керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко каже, що не відчуває тиску на себе, але хоче більшої незалежності для САП.

Джерело: Клименко в інтерв'ю "Українській правді"

Пряма мова: "Я зараз не відчуваю будь-якого опору в своїй роботі…

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У кожному кримінальному провадженні є особливості збору доказів. Не можна сказати, що це спротив. Вони це мотивують певними нормативними документами. Якби там би був факт знищення доказів, ми б реєстрували кримінальне провадження.

Я не відчуваю спротиву".

Деталі: Як пояснює Клименко, важливим елементом є і адміністративна, і процесуальна незалежність САП. Адміністративна – це створення юридичної особи, незалежної незалежної від Офісу генерального прокурора.

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Процесуальна незалежність – це розширення повноважень. Оскільки в законодавстві є протиріччя стосовно тих же народних депутатів. Вони суб’єкти розслідування НАБУ, але керівник САП і будь-хто з працівників бюро не може внести відомості до ЄРДР (почати розслідування стосовно депутата може лише генпрокурор – УП).

Звичайно, це сповільнює темпи розслідування кримінальних проваджень саме в цій сфері, пояснює керівник САП.

Пряма мова: "Погодження документів має величезний вплив на розслідування. Я не говорю, що нам їх не погоджують, але процес довший, ніж погодження в САП. Оскільки генеральний прокурор не може все охопити і знати, вивчати всі кримінальні провадження.

Вся антикорупційна інфраструктура – НАБУ, НАЗК – вони окремі інституції, повноцінні, незалежні. А ми являємося структурним підрозділом Офісу генерального прокурора. І це сповільнює наш розвиток, на мою думку.

Ми не можемо запроваджувати належне оцінювання тих же самих прокурорів, оскільки воно має поширюватися на всіх прокурорів Офісу. Той же самий документообіг, секретний відділ – це все відноситься до Офісу генпрокурора, це не співробітники САП…

Моє головне завдання на посаді керівника САП – зробити цю інституцію максимально ефективною і максимально незалежною, щоб ніхто не міг на неї вплинути в майбутньому".

Теми: Антикорупційна прокуратура
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