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Новий керівник САП не відчуває спротиву і хоче розширення повноважень

Соня Лукашова, Валентина РоманенкоСереда, 14 грудня 2022, 17:17
Олександр Клименко. фото Назарія Мазилюка, УП

Заступник генпрокурора, керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко каже, що не відчуває тиску на себе, але хоче більшої незалежності для САП.

Джерело: Клименко в інтерв'ю "Українській правді"

Пряма мова: "Я зараз не відчуваю будь-якого опору в своїй роботі…

У кожному кримінальному провадженні є особливості збору доказів. Не можна сказати, що це спротив. Вони це мотивують певними нормативними документами. Якби там би був факт знищення доказів, ми б реєстрували кримінальне провадження.

Я не відчуваю спротиву".

Деталі: Як пояснює Клименко, важливим елементом є і адміністративна, і процесуальна незалежність САП. Адміністративна – це створення юридичної особи, незалежної незалежної від Офісу генерального прокурора.

Процесуальна незалежність – це розширення повноважень. Оскільки в законодавстві є протиріччя стосовно тих же народних депутатів. Вони суб’єкти розслідування НАБУ, але керівник САП і будь-хто з працівників бюро не може внести відомості до ЄРДР (почати розслідування стосовно депутата може лише генпрокурор – УП).

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Звичайно, це сповільнює темпи розслідування кримінальних проваджень саме в цій сфері, пояснює керівник САП.

Пряма мова: "Погодження документів має величезний вплив на розслідування. Я не говорю, що нам їх не погоджують, але процес довший, ніж погодження в САП. Оскільки генеральний прокурор не може все охопити і знати, вивчати всі кримінальні провадження.

Вся антикорупційна інфраструктура – НАБУ, НАЗК – вони окремі інституції, повноцінні, незалежні. А ми являємося структурним підрозділом Офісу генерального прокурора. І це сповільнює наш розвиток, на мою думку.

Ми не можемо запроваджувати належне оцінювання тих же самих прокурорів, оскільки воно має поширюватися на всіх прокурорів Офісу. Той же самий документообіг, секретний відділ – це все відноситься до Офісу генпрокурора, це не співробітники САП…

Моє головне завдання на посаді керівника САП – зробити цю інституцію максимально ефективною і максимально незалежною, щоб ніхто не міг на неї вплинути в майбутньому".

Теми: Антикорупційна прокуратура
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