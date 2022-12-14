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Новый руководитель САП не чувствует сопротивления и хочет расширения полномочий

Соня Лукашова, Валентина РоманенкоСреда, 14 декабря 2022, 16:17
Новый руководитель САП не чувствует сопротивления и хочет расширения полномочий
Александр Клименко. фото Назария Мазилюка, УП

Заместитель генпрокурора, руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко говорит, что не чувствует давления на себя, но хочет большей независимости для САП.

Источник: Клименко в интервью "Украинской правде"

Прямая речь: "Я сейчас не чувствую какого-либо сопротивления в своей работе...

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В каждом уголовном производстве есть особенности сбора доказательств. Нельзя сказать, что это сопротивление. Они это мотивируют определенными нормативными документами. Если бы там бы был факт уничтожения доказательств, мы бы регистрировали уголовное производство.

Я не чувствую сопротивления".

Детали: Как объясняет Клименко, важным элементом является и административная, и процессуальная независимость САП. Административная - это создание юридического лица, независимого независимого от Офиса генерального прокурора.

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Процессуальная независимость - это расширение полномочий. Поскольку в законодательстве есть противоречия в отношении тех же народных депутатов. Они субъекты расследования НАБУ, но руководитель САП и любой из работников бюро не может внести сведения в ЕРДР (начать расследование в отношении депутата может только генпрокурор - УП).

Конечно, это замедляет темпы расследования уголовных производств именно в этой сфере, объясняет руководитель САП.

Прямая речь: "Согласование документов имеет огромное влияние на расследование. Я не говорю, что нам их не согласовывают, но процесс более долгий, чем согласование в САП. Поскольку генеральный прокурор не может все охватить и знать, изучать все уголовные производства.

Вся антикоррупционная инфраструктура - НАБУ, НАПК - они отдельные институты, полноценные, независимые. А мы являемся структурным подразделением Офиса генерального прокурора. И это замедляет наше развитие, по моему мнению.

Мы не можем вводить надлежащее оценивание тех же прокуроров, поскольку оно должно распространяться на всех прокуроров Офиса. Тот же самый документооборот, секретный отдел - это все относится к Офису генпрокурора, это не сотрудники САП...

Моя главная задача на посту руководителя САП - сделать эту институцию максимально эффективной и максимально независимой, чтобы никто не мог на нее повлиять в будущем".

Темы: Антикоррупционная прокуратура
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