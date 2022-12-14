Cуд у Туреччині ув’язнив потенційного головного суперника Ердогана на виборах

У середу суд у Туреччині засудив мера Стамбула Екрема Імамоглу до двох років і семи місяців ув'язнення за звинуваченням у образі членів Вищої виборчої ради країни.

Про це повідомило агентство AP, пише "Європейська правда".

Імамоглу було висунуто звинувачення в образі високопосадовців після того, як 4 листопада 2019 року він назвав скасування законних виборів "дурістю".

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Мер заперечував образу членів виборчої ради, наполягаючи на тому, що його слова були відповіддю на те, що міністр внутрішніх справ Сулейман Сойлу назвав його "дурнем" і звинуватив у критиці Туреччини під час відвідин Європейського парламенту.

Суд також наклав заборону на політичну діяльність Імамоглу, що може призвести до його звільнення з посади.

Очікується, що Імамоглу, який належить до головної опозиційної Республіканської народної партії, оскаржуватиме вирок.

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Критики стверджують, що суд над мером є спробою усунути ключового опонента президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана. Наступного року у Туреччині заплановані президентські вибори і Ердоган буде балотуватися. Імамоглу вважається кандидатом, який здатен скласти серйозну конкуренцію Ердогану.

Імамоглу був обраний на посаду мер Стамбула у березні 2019 року. Його перемога стала історичним ударом по Ердогану та його президентській Партії справедливості та розвитку, яка контролювала Стамбул упродовж чверті століття.

Партія домагалася скасування результатів муніципальних виборів у 16-мільйонному місті, заявляючи про порушення.

Заперечення результатів призвело до повторного проведення виборів за кілька місяців, які також виграв Імамоглу.

Детальніше читайте у статті: Вотум недовіри Ердогану: які наслідки матимуть скандальні перевибори у Стамбулі