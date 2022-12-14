Суд в Турции заключил в тюрьму главного соперника Эрдогана на выборах

В среду суд в Турции приговорил мэра Стамбула Экрема Имамоглу к двум годам и семи месяцам заключения по обвинению в оскорблении членов Высшего избирательного совета страны.

Об этом сообщило агентство AP, пишет "Европейская правда".

Имамоглу было предъявлено обвинение в оскорблении чиновников после того, как 4 ноября 2019 года он назвал отмену законных выборов "глупостью".

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Мэр отрицал оскорбление членов избирательного совета, настаивая на том, что его слова были ответом на то, что министр внутренних дел Сулейман Сойлу назвал его "дураком" и обвинил в критике Турции во время посещения Европейского парламента.

Суд также наложил запрет на политическую деятельность Имамоглу, что может привести к его увольнению с должности.

Ожидается, что Имамоглу, который принадлежит к главной оппозиционной Республиканской народной партии, будет обжаловать приговор.

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Критики утверждают, что суд над мэром является попыткой устранить ключевого оппонента президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. В следующем году в Турции запланированы президентские выборы и Эрдоган будет баллотироваться. Имамоглу считается кандидатом, который способен составить серьезную конкуренцию Эрдогану.

Имамоглу был избран на должность мэра Стамбула в марте 2019 года. Его победа стала историческим ударом по Эрдогану и его президентской Партии справедливости и развития, которая контролировала Стамбул на протяжении четверти века.

Партия добивалась отмены результатов муниципальных выборов в 16-миллионном городе, заявляя о нарушениях.

Оспаривание результатов привело к повторному проведению выборов через несколько месяцев, которые также выиграл Имамоглу.

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