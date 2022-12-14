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Суд в Турции заключил в тюрьму главного соперника Эрдогана на выборах

"Европейская правда"Среда, 14 декабря 2022, 17:58
Экрем Имамоглу, фото Getty Images

В среду суд в Турции приговорил мэра Стамбула Экрема Имамоглу к двум годам и семи месяцам заключения по обвинению в оскорблении членов Высшего избирательного совета страны.

Об этом сообщило агентство AP, пишет "Европейская правда".

Имамоглу было предъявлено обвинение в оскорблении чиновников после того, как 4 ноября 2019 года он назвал отмену законных выборов "глупостью".

Мэр отрицал оскорбление членов избирательного совета, настаивая на том, что его слова были ответом на то, что министр внутренних дел Сулейман Сойлу назвал его "дураком" и обвинил в критике Турции во время посещения Европейского парламента.

Суд также наложил запрет на политическую деятельность Имамоглу, что может привести к его увольнению с должности. 

Ожидается, что Имамоглу, который принадлежит к главной оппозиционной Республиканской народной партии, будет обжаловать приговор.

Критики утверждают, что суд над мэром является попыткой устранить ключевого оппонента президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. В следующем году в Турции запланированы президентские выборы и Эрдоган будет баллотироваться. Имамоглу считается кандидатом, который способен составить серьезную конкуренцию Эрдогану.

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Имамоглу был избран на должность мэра Стамбула в марте 2019 года. Его победа стала историческим ударом по Эрдогану и его президентской Партии справедливости и развития, которая контролировала Стамбул на протяжении четверти века. 

Партия добивалась отмены результатов муниципальных выборов в 16-миллионном городе, заявляя о нарушениях.

Оспаривание результатов привело к повторному проведению выборов через несколько месяцев, которые также выиграл Имамоглу.

Подробнее читайте в статье: Вотум недоверия Эрдогану: какие последствия будут иметь скандальные перевыборы в Стамбуле

Темы: ТурцияЭрдоган
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