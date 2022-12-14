Протягом кількох днів Росія відправила в Білорусь десятки "Уралів" і бензовозів

За останні кілька днів Росія перекинула ще щонайменше 60 одиниць військової техніки в Білорусь. Це - "Урали", БМП і бензовози.

Джерело: "Беларускі Гаюн" у Telegram

Деталі: За інформацією проєкту, йдеться про два ешелони техніки. Перший був відправлений 8 грудня з міста Чебаркуль Челябінської області. Він прибув на залізничну станцію "Полонка" в Барановицькому районі Брестської області 12 грудня.

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У вагонах було 30-40 одиниць нових "Уралів" збройних сил РФ, які, вочевидь, призначені для російських військових, що дислокуються на полігоні "Обуз-Лесновський" недалеко від станції "Полонка".

Другий ешелон відправили із залізничної станції "Острогожськ" (Воронезька область) 11 грудня, він прибув у Полонку 14 грудня.

Є інформація, що загалом в ешелоні перебувало 26 вагонів-платформ з гусеничною і колісною технікою ЗС РФ:

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"Урали" - близько 20 одиниць;

Бензовози;

БМП-2 - мінімум 4 одиниці.

Як і в першому випадку, "Гаюн" вважає, що техніка призначається для військових ЗС РФ на полігоні "Обуз-Лесновський".