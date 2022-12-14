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За несколько дней Россия отправила в Беларусь десятки "Уралов" и бензовозов

Евгений КизиловСреда, 14 декабря 2022, 17:20
За несколько дней Россия отправила в Беларусь десятки Уралов и бензовозов
Фото: zerkalo

За последние несколько дней Россия перебросила еще минимум 60 единиц военной техники в Беларусь. Это – "Уралы", БМП и бензовозы.

Источник: "Беларускі Гаюн" в Telegram

Детали: По информации проекта, речь идет о двух эшелонах техники. Первый был отправлен 8 декабря из города Чебаркуль Челябинской области. Он прибыл на железнодорожную станцию "Полонка" в Барановичском районе Брестской области 12 декабря.

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В составе было 30-40 единиц новых "Уралов" вооруженных сил РФ, которые, по всей видимости, предназначены для снабжения российских военных, которые дислоцируются на полигоне "Обуз-Лесновский" недалеко от станции "Полонка".

Второй эшелон был отправлен с жд-станции "Острогожск" (Воронежская область) 11 декабря и прибыл в Полонку 14 декабря.

Есть информация, что всего в эшелоне находилось 26 вагонов-платформ с погруженной на них гусеничной и колесной техникой ВС РФ:

ВИДЕО ДНЯ
  • "Уралы" — около 20 единиц;
  • Бензовозы;
  • БМП-2 — минимум 4 единицы.

Как и в первом случае, "Гаюн" полагает, что техника предназначается для снабжения военных ВС РФ на полигоне "Обуз-Лесновский".

Темы: БеларусьРосcиявойнаоружие
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