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У Парижі обшуки в штаб-квартирі партії Макрона: розслідують фінансування його виборчих кампаній

"Європейська правда"Середа, 14 грудня 2022, 18:12

Національна фінансова прокуратура Франції в середу здійснила обшуки у штаб-квартирі партії "Відродження" чинного президента Еммануеля Макрона, а також офісу консалтингової фірми McKinskey у справі про можливе незаконне фінансування його виборчих кампаній.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Обшуки відбуваються в межах розслідувань щодо ймовірних "невідповідних рахунків кампанії" та "скорочення статей бухгалтерського обліку" у зв'язку з діяльністю McKinsey під час виборчих кампаній 2017 та 2022 років, а також можливого фаворитизму щодо компанії.

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Відомо, що деякі консультанти McKinsey працювали як неоплачувані волонтери під час виборчої кампанії Макрона у 2017 році. Прокурори з'ясовують, чи не спричинило це прихованих витрат на кампанію і чи користувалася фірма особливим доступом та ставленням після цього при отриманні прибуткових контрактів з урядом.

Розслідування були ініційовані Національною фінансовою прокуратурою Франції у жовтні після того, як французький Сенату виснував, що державні витрати на консалтингові послуги з 2018 по 2021 рік, тобто під час першого терміну Макрона, зросли більш ніж удвічі.

Лише за 2021-ий загальні витрати бюджету на послуги консалтингових фірм досягли понад мільярда євро. Крім того, в Сенаті розкритикували фіскальну політику McKinsey, завдяки якій та не сплачувала у Франції корпоративний податок з 2011 по 2020 роки.

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Як нагадує AFP, використання дорогих послуг іноземних консалтингових фірм, яке французькі ЗМІ охрестили McKinseygate, здивувало багатьох французьких виборців – навіть незважаючи на те, що Макрон неодноразово захищав таку політику.

Представники "Відродження" й McKinsey підтвердили факт обшуків і повідомили, що співпрацюють зі слідством.

У Франції діють суворі правила щодо фінансування виборчих кампаній та політичних партій, які призвели до кількох обвинувальних вироків за останні десятиліття. Так, колишній президент Ніколя Саркозі у вересні 2021 року був засуджений до одного року позбавлення волі за незаконне фінансування своєї кампанії з переобрання у 2012 році.

Теми: МакронобшукиФранція
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