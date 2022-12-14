В Париже обыски в штаб-квартире партии Макрона: расследуют финансирование его избирательных кампаний

Национальная финансовая прокуратура Франции в среду провела обыски в штаб-квартире партии "Возрождение" действующего президента Эммануэля Макрона, а также офиса консалтинговой фирмы McKinskey по делу о возможном незаконном финансировании его избирательных кампаний.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Обыски проходят в рамках расследований относительно вероятных "несоответствующих счетов кампании" и "сокращения статей бухгалтерского учета" в связи с деятельностью McKinsey во время избирательных кампаний 2017 и 2022 годов, а также возможного фаворитизма в отношении компании.

Известно, что некоторые консультанты McKinsey работали как неоплачиваемые волонтеры во время избирательной кампании Макрона в 2017 году. Прокуроры выясняют, не повлекло ли это скрытых расходов на кампанию и пользовалась ли фирма особым доступом и отношением после этого при получении прибыльных контрактов с правительством.

Расследования были инициированы Национальной финансовой прокуратурой Франции в октябре после того, как французский Сенат заключил, что государственные расходы на консалтинговые услуги с 2018 по 2021 год, то есть во время первого срока Макрона, выросли более чем вдвое.

Только за 2021-й общие расходы бюджета на услуги консалтинговых фирм достигли более миллиарда евро. Кроме того, в Сенате раскритиковали фискальную политику McKinsey, благодаря которой та не платила во Франции корпоративный налог с 2011 по 2020 годы.

Как напоминает AFP, использование дорогих услуг иностранных консалтинговых фирм, которое французские СМИ окрестили McKinseygate, удивило многих французских избирателей - даже несмотря на то, что Макрон неоднократно защищал такую политику.

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Представители "Возрождения" и McKinsey подтвердили факт обысков и сообщили, что сотрудничают со следствием.

Во Франции действуют строгие правила по финансированию избирательных кампаний и политических партий, которые привели к нескольким обвинительным приговорам за последние десятилетия. Так, бывший президент Николя Саркози в сентябре 2021 года был приговорен к одному году лишения свободы за незаконное финансирование своей кампании по переизбранию в 2012 году.