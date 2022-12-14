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Посли ЄС не узгодили нові санкції проти Росії до засідання Євроради – ЗМІ

"Європейська правда"Середа, 14 грудня 2022, 18:49

Постійні представники держав-членів Європейського Союзу в Брюсселі в середу не змогли затвердити дев’ятий пакет санкцій проти Росії через її широкомасштабне вторгнення в Україну.

Про це італійському виданню Il Sole 24 Ore повідомило дипломатичне джерело в ЄС, пише "Європейська правда".

За даними джерела, серед невирішених питань санкцій залишилася зокрема продовольча безпека, через що санкційний пакет не буде включений до висновків саміту Європейського Союзу, який відбудеться в четвер.

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"Деякі країни-члени, зокрема Італія, вважають, що нам потрібно зробити деякі винятки для імпорту добрив із Росії саме для того, щоб уникнути кризи постачання в країнах третього світу", – пояснив співрозмовник видання.

Водночас він висловив упевненість, що "затвердження (дев’ятого пакета санкцій проти Росії) послами відбудеться до кінця тижня".

Нагадаємо, 7 грудня Єврокомісія оголосила про дев'ятий пакет санкцій проти Росії за розв’язану нею війну, який пропонує затвердити країнам-членам.

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До санкційного списку пропонують додати близько 200 фізичних осіб та компаній, серед яких військові, представники оборонпрому, члени Держдуми і Ради Федерації, міністри, губернатори й політики.

Єврокомісія пропонує санкції проти ще трьох російських банків та додаткові експортні обмеження для товарів подвійного призначення, а також підготувала заходи для ускладнення Росії доступу до безпілотників. 

Пізніше стало відомо, що Угорщина виступила проти запланованого нового пакета антиросійських санкцій.

Теми: ЄСРосіясанкції
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