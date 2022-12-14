Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Послы ЕС не согласовали новые санкции против России до заседания Евросовета - СМИ

"Европейская правда"Среда, 14 декабря 2022, 18:49

Постоянные представители государств-членов Европейского Союза в Брюсселе в среду не смогли утвердить девятый пакет санкций против России из-за ее широкомасштабного вторжения в Украину.

Об этом итальянскому изданию Il Sole 24 Ore сообщил дипломатический источник в ЕС, пишет "Европейская правда".

По данным источника, среди нерешенных вопросов санкций осталась в частности продовольственная безопасность, из-за чего санкционный пакет не будет включен в выводы саммита Европейского Союза, который состоится в четверг.

Реклама:

"Некоторые страны-члены, в частности Италия, считают, что нам нужно сделать некоторые исключения для импорта удобрений из России именно для того, чтобы избежать кризиса снабжения в странах третьего мира", - пояснил собеседник издания.

В то же время он выразил уверенность, что "утверждение (девятого пакета санкций против России) послами состоится до конца недели".

Напомним, 7 декабря Еврокомиссия объявила о девятом пакете санкций против России за развязанную ею войну, который предлагает утвердить странам-членам.

ВИДЕО ДНЯ

В санкционный список предлагается добавить около 200 физических лиц и компаний, среди которых военные, представители оборонпрома, члены Госдумы и Совета Федерации, министры, губернаторы и политики.

Еврокомиссия предлагает санкции против еще трех российских банков и дополнительные экспортные ограничения для товаров двойного назначения, а также подготовила меры для усложнения России доступа к беспилотникам. 

Позже стало известно, что Венгрия выступила против запланированного нового пакета антироссийских санкций.

Темы: ЕСРосcиясанкции
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
ЕС
Зеленский призвал Раду принять законопроекты для открытия переговоров с ЕС
Глава МИД Австрии: ЕС должен пересмотреть подход к расширению в отношении Украины, Молдовы и Балкан
В августе в Украину поступило более миллиарда кубометров газа из ЕС и Молдовы
Последние новости
23:55
обновляетсяСМИ: В Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
23:22
Оккупанты за день 30 раз обстреляли Сумщину, есть раненая
22:43
ОбновленоРоссия запустила ударные БпЛА на территорию Украины с нескольких направлений
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
22:18
В Латвии закрыли доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам
22:09
Bloomberg узнал, что Шмыгаль просит встречи с донорами из-за "высокой неопределенности" бюджета
21:57
Экономические новости 28 декабря: индексации пенсий в 2024 может не быть, в Черном море подорвалось гражданское судно
21:41
Литовца с символикой "ЧВК Вагнер" задержали в аэропорту Вильнюса и оштрафовали
21:23
Гривня завершает год, обновив минимум официального курса
Все новости...
Реклама: