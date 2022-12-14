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Послы ЕС не согласовали новые санкции против России до заседания Евросовета - СМИ

"Европейская правда"Среда, 14 декабря 2022, 19:49

Постоянные представители государств-членов Европейского Союза в Брюсселе в среду не смогли утвердить девятый пакет санкций против России из-за ее широкомасштабного вторжения в Украину.

Об этом итальянскому изданию Il Sole 24 Ore сообщил дипломатический источник в ЕС, пишет "Европейская правда".

По данным источника, среди нерешенных вопросов санкций осталась в частности продовольственная безопасность, из-за чего санкционный пакет не будет включен в выводы саммита Европейского Союза, который состоится в четверг.

"Некоторые страны-члены, в частности Италия, считают, что нам нужно сделать некоторые исключения для импорта удобрений из России именно для того, чтобы избежать кризиса снабжения в странах третьего мира", - пояснил собеседник издания.

В то же время он выразил уверенность, что "утверждение (девятого пакета санкций против России) послами состоится до конца недели".

Напомним, 7 декабря Еврокомиссия объявила о девятом пакете санкций против России за развязанную ею войну, который предлагает утвердить странам-членам.

В санкционный список предлагается добавить около 200 физических лиц и компаний, среди которых военные, представители оборонпрома, члены Госдумы и Совета Федерации, министры, губернаторы и политики.

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Еврокомиссия предлагает санкции против еще трех российских банков и дополнительные экспортные ограничения для товаров двойного назначения, а также подготовила меры для усложнения России доступа к беспилотникам. 

Позже стало известно, что Венгрия выступила против запланированного нового пакета антироссийских санкций.

Темы: ЕСРосcиясанкции
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