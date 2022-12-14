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Британці, які понад рік надають домівку для біженців з України, отримають доплату від уряду

Середа, 14 грудня 2022, 20:43

Власники будинків, які понад рік надаватимуть прихисток українським біженцям у межах програми Homes for Ukraine ("Оселі для України"), отримуватимуть 500 фунтів стерлінгів на місяць як подяку за свої зусилля.

Таке рішення британський уряд оголосив у середу, повідомляє "Європейська правда".

Термін виплати 500 фунтів стерлінгів буде збільшено з одного року до двох, щоб українці, які ще не можуть забезпечити себе житлом, могли залишатися на спонсорській підтримці довше за готовності британців-спонсорів. Раніше, нагадаємо, спонсори програми отримували по 350 фунтів стерлінгів на місяць.

Для випадків, таке коли спонсорство більше не може продовжуватися, міська влада в усіх частинах Великої Британії отримає допомогу для розміщення українців через одноразове державне фінансування у розмірі 150 мільйонів фунтів стерлінгів.

Для цих цілей також буде використовуватись житловий фонд місцевих органів влади в Англії у розмірі 500 мільйонів фунтів стерлінгів, але його кошти також ітимуть на потреби біженців із інших країн, зокрема Афганістану.

На виплати в окремих випадках зможуть претендувати й ті громадяни Британії, які знову прийматимуть у себе українців, які через певний період знайшли власне житло, та були змушені повернутися до спонсора – за умови, якщо українці перебувають у Британії вже другий рік.

За офіційними даними, на сьогодні в межах програми "Оселі для України" було видано понад 100 тисяч віз. Зокрема 22 тисячі українців прибули до Шотландії, шість тисяч – до Уельсу, ще 700 – до Північної Ірландії.

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Згідно з останніми даними Бюро національної статистики Британії, 56% дорослих українців, які прибули до Британії у червні або раніше, знайшли роботу, 66% безробітних мають намір шукати роботу в наступному місяці, а 17% уже влаштувалися в приватному секторі.

Про рішення британського уряду стало відомо після того, як наприкінці листопада українські біженці та британці, які їх приймають, передали на Даунінґ-стрит підписану понад 4500 людьми петицію із закликом надати житлову підтримку тим, хто має труднощі або не може знайти власне житло.

Теми: Велика Британіябіженцігроші
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