Британцы, которые более года предоставляют дом для беженцев из Украины, получат доплату от правительства

Владельцы домов, которые более года будут предоставлять приют украинским беженцам в рамках программы Homes for Ukraine ("Дома для Украины"), будут получать 500 фунтов стерлингов в месяц в качестве благодарности за свои усилия.

Такое решение британское правительство объявило в среду, сообщает "Европейская правда".

Срок выплаты 500 фунтов стерлингов будет увеличен с одного года до двух, чтобы украинцы, которые еще не могут обеспечить себя жильем, могли оставаться на спонсорской поддержке дольше при готовности британцев-спонсоров. Ранее, напомним, спонсоры программы получали по 350 фунтов стерлингов в месяц.

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Для случаев, такое когда спонсорство больше не может продолжаться, городские власти во всех частях Великобритании получит помощь для размещения украинцев через одноразовое государственное финансирование в размере 150 миллионов фунтов стерлингов.

Для этих целей также будет использоваться жилищный фонд местных органов власти в Англии в размере 500 миллионов фунтов стерлингов, но его средства также будут идти на нужды беженцев из других стран, в частности Афганистана.

На выплаты в отдельных случаях смогут претендовать и те граждане Британии, которые снова будут принимать у себя украинцев, которые через определенный период нашли собственное жилье, и были вынуждены вернуться к спонсору - при условии, если украинцы находятся в Британии уже второй год.

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По официальным данным, на сегодня в рамках программы "Жилье для Украины" было выдано более 100 тысяч виз. В частности 22 тысячи украинцев прибыли в Шотландию, шесть тысяч - в Уэльс, еще 700 - в Северную Ирландию.

Согласно последним данным Бюро национальной статистики Британии, 56% взрослых украинцев, прибывших в Британию в июне или ранее, нашли работу, 66% безработных намерены искать работу в следующем месяце, а 17% уже устроились в частном секторе.

О решении британского правительства стало известно после того, как в конце ноября украинские беженцы и британцы, которые их принимают, передали на Даунинг-стрит подписанную более 4500 людьми петицию с призывом предоставить жилищную поддержку тем, кто имеет трудности или не может найти собственное жилье.