Зеленський попросив ООН направити експертів на енергетичні об’єкти України

Президент Володимир Зеленський 14 грудня у телефонній розмові закликав генсекретаря Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутерріша підтримати організацію місій на об’єкти критичної енергетичної інфраструктури України.

Джерело: Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні до українців та у Twitter

Пряма мова: "Провів сьогодні дуже важливі переговори з генеральним секретарем ООН Гутеррішем. Подякував йому за незмінну підтримку України та міжнародного права, за дієву допомогу в реалізації наших ініціатив, таких як "Зерно з України".

Працюємо зараз над тим, щоб організувати місії з міжнародним мандатом на об’єкти критичної енергетичної інфраструктури нашої держави. Вірю, що й це може бути успішним".