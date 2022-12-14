Зеленський попросив ООН направити експертів на енергетичні об’єкти України

Президент Володимир Зеленський 14 грудня у телефонній розмові закликав генсекретаря Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутерріша підтримати організацію місій на об’єкти критичної енергетичної інфраструктури України.

Джерело: Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні до українців та у Twitter

Пряма мова: "Провів сьогодні дуже важливі переговори з генеральним секретарем ООН Гутеррішем. Подякував йому за незмінну підтримку України та міжнародного права, за дієву допомогу в реалізації наших ініціатив, таких як "Зерно з України".

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Працюємо зараз над тим, щоб організувати місії з міжнародним мандатом на об’єкти критичної енергетичної інфраструктури нашої держави. Вірю, що й це може бути успішним".

Подякував @antonioguterres за участь у конференції з підтримки 🇺🇦 в Парижі. Обговорили нашу формулу миру й #GlobalPeaceFormulaSummit. Закликав якнайшвидше відправити експертів 🇺🇳 на об’єкти 🇺🇦 енергетики. Розвиватимемо Чорноморську зернову ініціативу та програму #GrainFromUkraine — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 14, 2022