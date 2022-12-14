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Зеленський попросив ООН направити експертів на енергетичні об’єкти України

Олена РощінаСереда, 14 грудня 2022, 19:56

Президент Володимир Зеленський 14 грудня у телефонній розмові закликав генсекретаря Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутерріша підтримати організацію місій на об’єкти критичної енергетичної інфраструктури України.

Джерело: Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні до українців та у Twitter

Пряма мова: "Провів сьогодні дуже важливі переговори з генеральним секретарем ООН Гутеррішем. Подякував йому за незмінну підтримку України та міжнародного права, за дієву допомогу в реалізації наших ініціатив, таких як "Зерно з України". 

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Працюємо зараз над тим, щоб організувати місії з міжнародним мандатом на об’єкти критичної енергетичної інфраструктури нашої держави. Вірю, що й це може бути успішним".

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Теми: ЗеленськийООНенергетикавійна
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