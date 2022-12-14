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Зеленский попросил ООН направить экспертов на энергетические объекты Украины

Елена РощинаСреда, 14 декабря 2022, 20:56

Президент Владимир Зеленский 14 декабря в телефонном разговоре призвал генсекретаря Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриша поддержать организацию миссий на объекты критической энергетической инфраструктуры Украины.

Источник: Владимир Зеленский в вечернем видеообращении к украинцам и в Twitter

Прямая речь: "Провел сегодня очень важные переговоры с генеральным секретарем ООН Гутерришем. Поблагодарил его за неизменную поддержку Украины и международного права, за действенную помощь в реализации наших инициатив, таких как "Зерно из Украины". 

Работаем сейчас над тем, чтобы организовать миссии с международным мандатом на объекты критической энергетической инфраструктуры нашего государства. Верю, что и это может быть успешным".

Темы: ЗеленскийООНэнергетикавойна
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