Зеленский попросил ООН направить экспертов на энергетические объекты Украины

Президент Владимир Зеленский 14 декабря в телефонном разговоре призвал генсекретаря Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриша поддержать организацию миссий на объекты критической энергетической инфраструктуры Украины.

Источник: Владимир Зеленский в вечернем видеообращении к украинцам и в Twitter

Прямая речь: "Провел сегодня очень важные переговоры с генеральным секретарем ООН Гутерришем. Поблагодарил его за неизменную поддержку Украины и международного права, за действенную помощь в реализации наших инициатив, таких как "Зерно из Украины".

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Работаем сейчас над тем, чтобы организовать миссии с международным мандатом на объекты критической энергетической инфраструктуры нашего государства. Верю, что и это может быть успешным".

Подякував @antonioguterres за участь у конференції з підтримки 🇺🇦 в Парижі. Обговорили нашу формулу миру й #GlobalPeaceFormulaSummit. Закликав якнайшвидше відправити експертів 🇺🇳 на об’єкти 🇺🇦 енергетики. Розвиватимемо Чорноморську зернову ініціативу та програму #GrainFromUkraine — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 14, 2022