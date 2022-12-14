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ВАКС конфіскував у Януковича все майно

"Українська правда"Середа, 14 грудня 2022, 20:36
ВАКС конфіскував у Януковича все майно
віктор янукович, Getty Images

Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції і стягнув у дохід держави рухоме, нерухоме майно та кошти колишнього президента України Віктора Януковича.

Джерело: ВАКС у Facebook, ГО "Центр протидії корупції" у Telegram

Деталі: Мін'юст подав позов стосовно експрезидента та наближених до нього осіб.

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Зокрема, ВАКС стягнув:

  • Межигір’я, зокрема знамениту Хонку;
  • готельно-ресторанний комплекс у Сухолуччі;
  • квартиру на Оболонській набережній;
  • паркомісця;
  • 31 млн грн та 84,9 тисяч доларів на банківських рахунках;
  • 100% часток у статутному капіталі ТОВ "Танталіт" та "Будинок Лісника";
  • 537 культурних цінностей на 18,7 млн євро (книги, ікони, картини, антикварні меблі, годинники, вази, шаблі, рушниці і навіть гармата 19 століття).

За даними ЦПК, таке рішення ухвалили судді Віталій Крикливий, Віктор Ногачевський та Віктор Маслов.

У Центрі окремо відзначили, що більшість активів вдалося конфіскувати завдяки якісній роботі детективів НАБУ в рамках кримінального провадження щодо Межигір’я.

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За інформацією борців з корупцією, ця справа з 2014 по 2019 рік безрезультатно лежала в Генпрокуратурі, аж поки у грудні 2019 року її не передали в НАБУ.

У ЦПК зазначили, що за два роки детективи змогли не тільки оглянути, ініціювати арешти сотень активів на території Межигір’я та передати все арештоване в АРМА, а й добитися заочного арешту для Януковича та його сина, визнати всі активи в Межигір’ї "цілісним майновим комплексом", завершити розслідування і скерувати справу до суду.

Теми: ЯнуковичАнтикорупційний судсуд
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