ВАКС конфіскував у Януковича все майно

Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції і стягнув у дохід держави рухоме, нерухоме майно та кошти колишнього президента України Віктора Януковича.

Джерело: ВАКС у Facebook, ГО "Центр протидії корупції" у Telegram

Деталі: Мін'юст подав позов стосовно експрезидента та наближених до нього осіб.

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Зокрема, ВАКС стягнув:

Межигір’я, зокрема знамениту Хонку;

готельно-ресторанний комплекс у Сухолуччі;

квартиру на Оболонській набережній;

паркомісця;

31 млн грн та 84,9 тисяч доларів на банківських рахунках;

100% часток у статутному капіталі ТОВ "Танталіт" та "Будинок Лісника";

537 культурних цінностей на 18,7 млн євро (книги, ікони, картини, антикварні меблі, годинники, вази, шаблі, рушниці і навіть гармата 19 століття).

За даними ЦПК, таке рішення ухвалили судді Віталій Крикливий, Віктор Ногачевський та Віктор Маслов.

У Центрі окремо відзначили, що більшість активів вдалося конфіскувати завдяки якісній роботі детективів НАБУ в рамках кримінального провадження щодо Межигір’я.

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За інформацією борців з корупцією, ця справа з 2014 по 2019 рік безрезультатно лежала в Генпрокуратурі, аж поки у грудні 2019 року її не передали в НАБУ.

У ЦПК зазначили, що за два роки детективи змогли не тільки оглянути, ініціювати арешти сотень активів на території Межигір’я та передати все арештоване в АРМА, а й добитися заочного арешту для Януковича та його сина, визнати всі активи в Межигір’ї "цілісним майновим комплексом", завершити розслідування і скерувати справу до суду.