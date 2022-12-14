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ВАКС конфисковал у Януковича все имущество

"Украинская правда"Среда, 14 декабря 2022, 20:36
ВАКС конфисковал у Януковича все имущество
виктор янукович, Getty Images

Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Министерства юстиции и взыскал в доход государства движимое, недвижимое имущество и деньги бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Источник: ВАКС в Facebook, ОО "Центр противодействия коррупции" в Telegram

Детали: Минюст подал иск в отношении экс-президента и приближенных к нему лиц.

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В частности, ВАКС взыскал:

  • Межигорье, в частности знаменитую Хонку;
  • гостинично-ресторанный комплекс в Сухолучье;
  • квартиру на Оболонской набережной;
  • паркоместа;
  • 31 млн грн и 84,9 тысяч долларов на банковских счетах;
  • 100% долей в уставном капитале ООО "Танталит" и "Дом Лесника";
  • 537 культурных ценностей на 18,7 млн евро (книги, иконы, картины, антикварная мебель, часы, вазы, сабли, ружья и даже пушка 19 века).

По данным ЦПК, такое решение приняли судьи Виталий Крикливый, Виктор Ногачевский и Виктор Маслов.

В Центре отдельно отметили, что большинство активов удалось конфисковать благодаря качественной работе детективов НАБУ в рамках уголовного производства по Межигорью.

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По информации борцов с коррупцией, это дело с 2014 по 2019 год безрезультатно лежало в Генпрокуратуре, пока в декабре 2019 года его не передали в НАБУ.

В ЦПК отметили, что за два года детективы смогли не только осмотреть, инициировать аресты сотен активов на территории Межигорья и передать все арестованное в АРМА, но и добиться заочного ареста для Януковича и его сына, признать все активы в Межигорье "целостным имущественным комплексом", завершить расследование и направить дело в суд.

Темы: ЯнуковичАнтикоррупционный судсуд
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