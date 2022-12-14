Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Китай вирішив поглибити відносини з Росією після 9 місяців сумнівів через війну в Україні – WSJ

"Європейська правда"Середа, 14 грудня 2022, 22:07
Володимир Путін і Сі Цзіньпін, фото Getty Images

Лідер Китаю Сі Цзіньпін в останні тижні доручив уряду налагодити тісніші економічні відносини з Росією, тоді як протягом дев’яти місяців повномасштабного російського вторгнення в Україну займав вичікувальну позицію.

Про це з посиланням на політичних радників Пекіна повідомила в середу газета The Wall Street Journal, пише "Європейська правда".

Наміри КНР передбачають збільшення китайського імпорту російської нафти, газу і сільськогосподарських товарів, посилення енергетичного партнерства в Арктиці та збільшення китайських інвестицій у російську інфраструктуру, як-то залізниці й порти.

Крім того, Росія та Китай здійснюють усе більше фінансових операцій у рублях та юанях, а не в євро чи доларах, що допомагає захистити обидві країни від можливих майбутніх санкцій Заходу та ввести китайську валюту в ширший обіг.

Крім того, російська сторона вже анонсувала можливий приїзд лідера КНР до Москви навесні 2023 року, що стане сороковою його зустріччю з президентом Росії Владіміром Путіним.

Рішення Сі поглибити економічну співпрацю Китаю та Росії WSJ називає "поворотом" у двосторонніх відносинах країн, які посилилися безпосередньо перед вторгненням РФ в Україну й були "поставлені на паузу" певний час після. Так, WSJ наводить слова Путіна на саміті Шанхайської організації співробітництва в узбецькому Самарканді, де той визнав наявність у Китаю "питань і стурбованостей" щодо війни в Україні.

Водночас ескалація війни в Україні останнім часом змушує Пекін дотримуватися більш збалансованої позиції, адже Китай все ще потребує західних технологій та тісних зв’язків з іншими іноземними державами, щоб конкурувати зі США.

ВІДЕО ДНЯ

Як уже повідомляла "Європейська правда", позиція Китаю щодо застосування ядерної зброї в Україні призвела до того, що на Заході загрозу ядерного удару вважають меншою, ніж було до того.

Читайте також: Примус до нейтралітету: 9 кроків, які мають стримати Китай від підтримки агресії РФ.

Теми: КитайРосіявійнасвіт
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

ЄС узгодив дев’ятий пакет санкцій проти РФ

Люди з оточення Зеленського хочуть замінити Залужного на Сирського – ЗМІ

Енергооб’єкт ДТЕК відключено від системи через черговий обстріл

Резніков вважає, що росіяни планують новий широкий наступ у лютому

Єврорада погодила виділення Україні 18 млрд євро макрофіну попри проблеми з Польщею – ЗМІ

У Головному управлінні поліції Польщі вибухнув "подарунок з України"

Усі новини...
Китай
Маленький друг краще, ніж великий ворог: навіщо Україні зближення з Тайванем?
Китай заборонив експорт чипів Loongson, які можуть використовуватись в ВПК, в Росію
Війна між Китаєм і Тайванем можлива – Держдеп США
Останні новини
22:37
США розширюють програму підготовки українських військових – Пентагон
22:36
Данілов: Путін переляканий – і це небезпечно, але шансів захопити нас нуль
22:21
Обстріли Дніпропетровщини: 1 загиблий і 5 поранених, серед них неповнолітня
22:19
Ціна Бахмута. Один день у стабілізаційному пункті
22:16
ЄС узгодив дев’ятий пакет санкцій проти РФ
22:01
Eutelsat припинить трансляцію трьох пропагандистських каналів РФ
21:52
Український омбудсмен просить владу Грузії пустити його до Саакашвілі
21:45
Лідери ЄС зберуться на позачерговий саміт в лютому - ЗМІ
21:42
МЗС стурбоване здоров’ям Саакашвілі
21:29
Люди з оточення Зеленського хочуть замінити Залужного на Сирського – ЗМІ
Усі новини...