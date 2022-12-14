Китай решил углубить отношения с Россией после 9 месяцев сомнений из-за войны в Украине - WSJ

Лидер Китая Си Цзиньпин в последние недели поручил правительству наладить более тесные экономические отношения с Россией, тогда как в течение девяти месяцев полномасштабного российского вторжения в Украину занимал выжидательную позицию.

Об этом со ссылкой на политических советников Пекина сообщила в среду газета The Wall Street Journal, пишет "Европейская правда".

Намерения КНР предусматривают увеличение китайского импорта российской нефти, газа и сельскохозяйственных товаров, усиление энергетического партнерства в Арктике и увеличение китайских инвестиций в российскую инфраструктуру, как железные дороги и порты.

Реклама:

Кроме того, Россия и Китай осуществляют все больше финансовых операций в рублях и юанях, а не в евро или долларах, что помогает защитить обе страны от возможных будущих санкций Запада и ввести китайскую валюту в более широкое обращение.

Кроме того, российская сторона уже анонсировала возможный приезд лидера КНР в Москву весной 2023 года, что станет сороковой его встречей с президентом России Владимиром Путиным.

Решение Си углубить экономическое сотрудничество Китая и России WSJ называет "поворотом" в двусторонних отношениях стран, которые усилились непосредственно перед вторжением РФ в Украину и были "поставлены на паузу" некоторое время после. Так, WSJ приводит слова Путина на саммите Шанхайской организации сотрудничества в узбекском Самарканде, где тот признал наличие у Китая "вопросов и обеспокоенностей" по поводу войны в Украине.

ВИДЕО ДНЯ

В то же время эскалация войны в Украине в последнее время заставляет Пекин придерживаться более сбалансированной позиции, ведь Китай все еще нуждается в западных технологиях и тесных связях с другими иностранными государствами, чтобы конкурировать с США.

Как уже сообщала "Европейская правда", позиция Китая по применению ядерного оружия в Украине привела к тому, что на Западе угрозу ядерного удара считают меньшей, чем было до того.

Читайте также: Принуждение к нейтралитету: 9 шагов, которые должны удержать Китай от поддержки агрессии РФ.