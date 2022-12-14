Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Китай решил углубить отношения с Россией после 9 месяцев сомнений из-за войны в Украине - WSJ

"Европейская правда"Среда, 14 декабря 2022, 21:07
Китай решил углубить отношения с Россией после 9 месяцев сомнений из-за войны в Украине - WSJ
Владимир Путин и Си Цзиньпин, фото Getty Images

Лидер Китая Си Цзиньпин в последние недели поручил правительству наладить более тесные экономические отношения с Россией, тогда как в течение девяти месяцев полномасштабного российского вторжения в Украину занимал выжидательную позицию.

Об этом со ссылкой на политических советников Пекина сообщила в среду газета The Wall Street Journal, пишет "Европейская правда".

Намерения КНР предусматривают увеличение китайского импорта российской нефти, газа и сельскохозяйственных товаров, усиление энергетического партнерства в Арктике и увеличение китайских инвестиций в российскую инфраструктуру, как железные дороги и порты.

Реклама:

Кроме того, Россия и Китай осуществляют все больше финансовых операций в рублях и юанях, а не в евро или долларах, что помогает защитить обе страны от возможных будущих санкций Запада и ввести китайскую валюту в более широкое обращение.

Кроме того, российская сторона уже анонсировала возможный приезд лидера КНР в Москву весной 2023 года, что станет сороковой его встречей с президентом России Владимиром Путиным.

Решение Си углубить экономическое сотрудничество Китая и России WSJ называет "поворотом" в двусторонних отношениях стран, которые усилились непосредственно перед вторжением РФ в Украину и были "поставлены на паузу" некоторое время после. Так, WSJ приводит слова Путина на саммите Шанхайской организации сотрудничества в узбекском Самарканде, где тот признал наличие у Китая "вопросов и обеспокоенностей" по поводу войны в Украине.

ВИДЕО ДНЯ

В то же время эскалация войны в Украине в последнее время заставляет Пекин придерживаться более сбалансированной позиции, ведь Китай все еще нуждается в западных технологиях и тесных связях с другими иностранными государствами, чтобы конкурировать с США.

Как уже сообщала "Европейская правда", позиция Китая по применению ядерного оружия в Украине привела к тому, что на Западе угрозу ядерного удара считают меньшей, чем было до того.

Читайте также: Принуждение к нейтралитету: 9 шагов, которые должны удержать Китай от поддержки агрессии РФ.

Темы: КитайРосcиявойнамир
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Китай
2/3 иностранных деталей в российских дронах сделаны в Китае – группа Ермака-Макфола
Более половины немцев обеспокоена сближением Китая и России
После полной изоляции последних лет КНДР открывает границы, опасаясь массового голода
Последние новости
23:55
обновляетсяСМИ: В Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
23:22
Оккупанты за день 30 раз обстреляли Сумщину, есть раненая
22:43
ОбновленоРоссия запустила ударные БпЛА на территорию Украины с нескольких направлений
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
22:18
В Латвии закрыли доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам
22:09
Bloomberg узнал, что Шмыгаль просит встречи с донорами из-за "высокой неопределенности" бюджета
21:57
Экономические новости 28 декабря: индексации пенсий в 2024 может не быть, в Черном море подорвалось гражданское судно
21:41
Литовца с символикой "ЧВК Вагнер" задержали в аэропорту Вильнюса и оштрафовали
21:23
Гривня завершает год, обновив минимум официального курса
Все новости...
Реклама: