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Сенат Чехії визнав Голодомор геноцидом українського народу

"Європейська правда"Середа, 14 грудня 2022, 22:24

Президент Володимир Зеленський оголосив, що Сенат Чехії визнав Голодомор геноцидом українців, та подякував за рішення. 

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Вітаю рішення Сенату Чехії про визнання Голодомору геноцидом українців. Вдячний чеським друзям за утвердження правди та відновлення історичної справедливості. Покарання за всі минулі та сучасні злочини Росії неминуче", - зазначив глава держави у своєму Twitter.

Палата депутатів парламенту Чехії, нижня палата чеського парламенту, одноголосно визнала Голодомор в Україні в 1932-33 роках актом геноциду українського народу 6 квітня.

Нагадаємо, під час пленарної сесії Європейського парламенту в Страсбурзі цього тижня депутати обговорюватимуть гуманітарну ситуацію в Україні та розглянуть визнання Голодомору геноцидом.

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Теми: Чехіяголодомор
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