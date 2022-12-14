Сенат Чехии признал Голодомор геноцидом украинского народа

Президент Владимир Зеленский объявил, что Сенат Чехии признал Голодомор геноцидом украинцев, и поблагодарил за решение.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Приветствую решение Сената Чехии о признании Голодомора геноцидом украинцев. Благодарен чешским друзьям за утверждение правды и восстановление исторической справедливости. Наказание за все прошлые и современные преступления России неизбежно", - отметил глава государства в своем Twitter.

Вітаю рішення Сенату Чехії @SenatCZ про визнання Голодомору геноцидом українців. Вдячний чеським друзям за утвердження правди та відновлення історичної справедливості. Покарання за всі минулі та сучасні злочини Росії неминуче. December 14, 2022

Палата депутатов парламента Чехии, нижняя палата чешского парламента, единогласно признала Голодомор в Украине в 1932-33 годах актом геноцида украинского народа 6 апреля.

Напомним, во время пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге на этой неделе депутаты будут обсуждать гуманитарную ситуацию в Украине и рассмотрят признание Голодомора геноцидом.