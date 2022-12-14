Сенат Чехии признал Голодомор геноцидом украинского народа

Президент Владимир Зеленский объявил, что Сенат Чехии признал Голодомор геноцидом украинцев, и поблагодарил за решение.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Приветствую решение Сената Чехии о признании Голодомора геноцидом украинцев. Благодарен чешским друзьям за утверждение правды и восстановление исторической справедливости. Наказание за все прошлые и современные преступления России неизбежно", - отметил глава государства в своем Twitter.

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Вітаю рішення Сенату Чехії @SenatCZ про визнання Голодомору геноцидом українців. Вдячний чеським друзям за утвердження правди та відновлення історичної справедливості. Покарання за всі минулі та сучасні злочини Росії неминуче. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 14, 2022

Палата депутатов парламента Чехии, нижняя палата чешского парламента, единогласно признала Голодомор в Украине в 1932-33 годах актом геноцида украинского народа 6 апреля.

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Напомним, во время пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге на этой неделе депутаты будут обсуждать гуманитарную ситуацию в Украине и рассмотрят признание Голодомора геноцидом.