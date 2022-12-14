Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У США вивчають пропозицію України про трибунал щодо злочину агресії РФ

"Європейська правда"Середа, 14 грудня 2022, 22:52
У США вивчають пропозицію України про трибунал щодо злочину агресії РФ
Адміністрація президента США, фото Getty Images

Сполучені Штати Америки вивчають ініціативу української сторони стосовно створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії під егідою Організації Об’єднаних Націй.

Про це сказав координатор із питань стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі на телефонному брифінгу в середу, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ".

"Щодо трибуналу (під егідою) ООН, то ми продовжуємо вивчати пропозицію та відпрацьовуємо її", – сказав він, наголосивши, що США послідовно виступають за притягнення Росії до відповідальності за злочини в Україні.

Реклама:

Кірбі також зауважив, що Сполучені Штати підтримують слідчі дії щодо воєнних злочинів в Україні на міжнародному рівні, "і ми будемо продовжувати робити це".

Нагадаємо, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС пропонує створити спеціалізований суд за підтримки ООН для розслідування та судового переслідування злочину агресії Росії.

Між тим головний прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан, розглядаючи покарання РФ за злочин агресії проти України, вважає за доцільне фокусуватись для цього на вже існуючих інституціях, а не на створенні нових.

ВІДЕО ДНЯ

За даними ЗМІ, в ООН циркулює проєкт резолюції про створення трибуналу для притягнення російського керівництва до відповідальності за злочини агресії в Україні.

Теми: трибуналРосіяСША
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
трибунал
Україна погодилась на "гібридний трибунал" для Росії, але зі змінами
США продовжують наполягати на "гібридному трибуналі" щодо злочину агресії
У Гаазі почав роботу Міжнародний центр із переслідування за злочин агресії РФ проти України
Останні новини
03:23
КНДР заявила про успішне випробування твердопаливної балістичної ракети
02:49
оновленоРосіяни запустили "Шахеди" з півдня
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
Усі новини...
Реклама: