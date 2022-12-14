У США вивчають пропозицію України про трибунал щодо злочину агресії РФ

Сполучені Штати Америки вивчають ініціативу української сторони стосовно створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії під егідою Організації Об’єднаних Націй.

Про це сказав координатор із питань стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі на телефонному брифінгу в середу, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ".

"Щодо трибуналу (під егідою) ООН, то ми продовжуємо вивчати пропозицію та відпрацьовуємо її", – сказав він, наголосивши, що США послідовно виступають за притягнення Росії до відповідальності за злочини в Україні.

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Кірбі також зауважив, що Сполучені Штати підтримують слідчі дії щодо воєнних злочинів в Україні на міжнародному рівні, "і ми будемо продовжувати робити це".

Нагадаємо, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС пропонує створити спеціалізований суд за підтримки ООН для розслідування та судового переслідування злочину агресії Росії.

Між тим головний прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан, розглядаючи покарання РФ за злочин агресії проти України, вважає за доцільне фокусуватись для цього на вже існуючих інституціях, а не на створенні нових.

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За даними ЗМІ, в ООН циркулює проєкт резолюції про створення трибуналу для притягнення російського керівництва до відповідальності за злочини агресії в Україні.