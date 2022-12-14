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В США изучают предложение Украины о трибунале по преступлению агрессии РФ

"Европейская правда"Среда, 14 декабря 2022, 23:52
Администрация президента США, фото Getty Images

Соединенные Штаты Америки изучают инициативу украинской стороны о создании специального трибунала по преступлению агрессии России под эгидой Организации Объединенных Наций.

Об этом сказал координатор по вопросам стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на телефонном брифинге в среду, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ".

"Что касается трибунала (под эгидой) ООН, то мы продолжаем изучать предложение и отрабатываем его", - сказал он, подчеркнув, что США последовательно выступают за привлечение России к ответственности за преступления в Украине.

Кирби также отметил, что Соединенные Штаты поддерживают следственные действия по военным преступлениям в Украине на международном уровне, "и мы будем продолжать делать это".

Напомним, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС предлагает создать специализированный суд при поддержке ООН для расследования и судебного преследования преступления агрессии России.

Между тем главный прокурор Международного уголовного суда Карим Хан, рассматривая наказание РФ за преступление агрессии против Украины, считает целесообразным фокусироваться для этого на уже существующих институтах, а не на создании новых.

По данным СМИ, в ООН циркулирует проект резолюции о создании трибунала для привлечения российского руководства к ответственности за преступления агрессии в Украине.

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Темы: трибуналРосcияСША
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