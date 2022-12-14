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Сейм Польщі ухвалив резолюцію про терористичний статус РФ

"Європейська правда"Середа, 14 грудня 2022, 23:22
Сейм Польщі ухвалив резолюцію про терористичний статус РФ
Сейм Польщі, Ілюстративне ФОТО KANCELARIA SEJMU

Польський Сейм ухвалив резолюцію про визнання Росії державою-спонсором тероризму разом із поправкою, запропонованою владною партією "Право і справедливість", про Смоленську катастрофу 2010 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на PAP.

Резолюція була ухвалена більшістю у 231 голос, водночас 226 депутатів, включно з опозицією, участі в голосуванні не брали.

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Як зазначається в ухваленому документі, російська агресія проти України є "грубим порушенням" заборони Статуту ООН на застосування сили, а також "порушенням суверенітету, політичної незалежності та територіальної цілісності України". "Російська Федерація має бути ізольована на міжнародній арені", – підкреслили у Сеймі.

Як ідеться в резолюції, Росія "несе пряму відповідальність за збиття літака Малайзійських авіаліній (рейс МН17) у липні 2014 року, коли загинули 298 пасажирів і членів екіпажу", а також за "катастрофу літака ВПС Польщі (рейс 101) у Смоленську в квітні 2010 року, в якій загинули 96 осіб, що перебували на борту, зокрема президент Республіки Польща Лех Качинський, польські урядовці, вищі польські військові командири та військові командири країн-членів НАТО, а також депутати польського парламенту".

"Російські військові здійснюють напади по всій захопленій території, в результаті яких загинули тисячі людей, в тому числі багато дітей. Російська Федерація та підпорядковані їй структури і збройні формування здійснюють акти терору проти цивільної інфраструктури, страти без суду і слідства та викрадення людей, сексуальне насильство і тортури, виривання дітей з родин з метою їхньої русифікації, масові депортації населення, примусовий призов громадян України до російських збройних сил та грабунок майна. Росія неодноразово порушує Женевську конвенцію про поводження з військовополоненими", – зазначається в документі.

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Уперше резолюція була винесена на голосування 2 грудня. Але вже під час розгляду в залі депутат "ПіС" Антоні Мацеревич вніс до неї поправку з положенням щодо прямої відповідальності Росії за збиття малайзійського літака у 2014 році та за катастрофу літака з польським президентом Лехом Качинським у Смоленську в 2010 році. Опозиція відмовилася голосувати за резолюцію з поправкою Мацеревича, пославшись на незгоду зі зміною тексту, й спікерка Сейму визнала голосування таким, що не відбулося.

Нагадаємо, 23 листопада Європарламент під час голосування у середу підтримав резолюцію про визнання Росії державою-спонсором тероризму. Перед тим Парламентська асамблея НАТО також визнала Російську Федерацію та її режим державою-терористом.

Читайте більше тут: Чому Сейм Польщі провалив голосування за терористичний статус РФ.

Теми: ПольщатероризмРосіявійна
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