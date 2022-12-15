Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Сейм Польщі ухвалив резолюцію про терористичний статус РФ

"Європейська правда"Четвер, 15 грудня 2022, 00:22
Сейм Польщі, Ілюстративне ФОТО KANCELARIA SEJMU

Польський Сейм ухвалив резолюцію про визнання Росії державою-спонсором тероризму разом із поправкою, запропонованою владною партією "Право і справедливість", про Смоленську катастрофу 2010 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на PAP.

Резолюція була ухвалена більшістю у 231 голос, водночас 226 депутатів, включно з опозицією, участі в голосуванні не брали.

Як зазначається в ухваленому документі, російська агресія проти України є "грубим порушенням" заборони Статуту ООН на застосування сили, а також "порушенням суверенітету, політичної незалежності та територіальної цілісності України". "Російська Федерація має бути ізольована на міжнародній арені", – підкреслили у Сеймі.

Як ідеться в резолюції, Росія "несе пряму відповідальність за збиття літака Малайзійських авіаліній (рейс МН17) у липні 2014 року, коли загинули 298 пасажирів і членів екіпажу", а також за "катастрофу літака ВПС Польщі (рейс 101) у Смоленську в квітні 2010 року, в якій загинули 96 осіб, що перебували на борту, зокрема президент Республіки Польща Лех Качинський, польські урядовці, вищі польські військові командири та військові командири країн-членів НАТО, а також депутати польського парламенту".

"Російські військові здійснюють напади по всій захопленій території, в результаті яких загинули тисячі людей, в тому числі багато дітей. Російська Федерація та підпорядковані їй структури і збройні формування здійснюють акти терору проти цивільної інфраструктури, страти без суду і слідства та викрадення людей, сексуальне насильство і тортури, виривання дітей з родин з метою їхньої русифікації, масові депортації населення, примусовий призов громадян України до російських збройних сил та грабунок майна. Росія неодноразово порушує Женевську конвенцію про поводження з військовополоненими", – зазначається в документі.

Уперше резолюція була винесена на голосування 2 грудня. Але вже під час розгляду в залі депутат "ПіС" Антоні Мацеревич вніс до неї поправку з положенням щодо прямої відповідальності Росії за збиття малайзійського літака у 2014 році та за катастрофу літака з польським президентом Лехом Качинським у Смоленську в 2010 році. Опозиція відмовилася голосувати за резолюцію з поправкою Мацеревича, пославшись на незгоду зі зміною тексту, й спікерка Сейму визнала голосування таким, що не відбулося.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, 23 листопада Європарламент під час голосування у середу підтримав резолюцію про визнання Росії державою-спонсором тероризму. Перед тим Парламентська асамблея НАТО також визнала Російську Федерацію та її режим державою-терористом.

Читайте більше тут: Чому Сейм Польщі провалив голосування за терористичний статус РФ.

Теми: ПольщатероризмРосіявійна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Лідери ЄС домовились про 18 млрд євро макрофіну для України у 2023 році – рішення саміту

ЄС узгодив дев’ятий пакет санкцій проти РФ

Люди з оточення Зеленського хочуть замінити Залужного на Сирського – ЗМІ

Енергооб’єкт ДТЕК відключено від системи через черговий обстріл

Резніков вважає, що росіяни планують новий широкий наступ у лютому

Єврорада погодила виділення Україні 18 млрд євро макрофіну попри проблеми з Польщею – ЗМІ

Усі новини...
Польща
Польща розвиває власний газовий флот: до кінця 2025 року матиме 8 танкерів
Білорусь перекидає танки до кордону з Польщею та Литвою – ЗМІ
У Польщі загинули в ДТП двоє громадян Молдови, серед пасажирів мікроавтобуса був українець
Останні новини
00:20
Лідери ЄС домовились про 18 млрд євро макрофіну для України у 2023 році – рішення саміту
23:53
Сумщина: за день росіяни завдали 58 ударів по двох громадах
23:43
У США стурбовані вироком меру Стамбула, якого вважають потенційним суперником Ердогана на виборах
23:16
Топ-чиновник Норвегії каже, що його отруїла дружина-українка. Він писав їй, що підтримує Путіна
23:08
Зеленський: На Донбасі окупанти знищують кожне місто й село, щоб не було будівель для оборони
23:00
На Херсонщині постраждали 9 людей, двоє з них загинули – голова ОВА
22:48
Уряд Сербії вирішив направити запит силам НАТО про введення своїх сил у Косово
22:37
США розширюють програму підготовки українських військових – Пентагон
22:36
Данілов: Путін переляканий – і це небезпечно, але шансів захопити нас нуль
22:21
Обстріли Дніпропетровщини: 1 загиблий і 5 поранених, серед них неповнолітня
Усі новини...