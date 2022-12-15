Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Сейм Польши принял резолюцию о террористическом статусе РФ

"Европейская правда"Четверг, 15 декабря 2022, 00:22
Сейм Польши, Иллюстративное ФОТО KANCELARIA SEJMU

Польский Сейм в среду вечером принял резолюцию о признании России государством-спонсором терроризма вместе с поправкой, предложенной правящей партией "Право и справедливость", о Смоленской катастрофе 2010 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на PAP.

Резолюция была принята большинством в 231 голос, в то же время 226 депутатов, включая оппозицию, участия в голосовании не принимали.

Как отмечается в принятом документе, российская агрессия против Украины является "грубым нарушением" запрета Устава ООН на применение силы, а также "нарушением суверенитета, политической независимости и территориальной целостности Украины". "Российская Федерация должна быть изолирована на международной арене", – подчеркнули в Сейме.

Как говорится в резолюции, Россия "несет прямую ответственность за сбивание самолета Малайзийских авиалиний (рейс МН17) в июле 2014 года, когда погибли 298 пассажиров и членов экипажа", а также за "катастрофу самолета ВВС Польши (рейс 101) в Смоленске в апреле 2010 года, в которой погибли 96 человек, находившихся на борту, в том числе президент Республики Польша Лех Качиньский, польские чиновники, высшие польские военные командиры и военные командиры стран-членов НАТО, а также депутаты польского парламента".

"Российские военные совершают нападения по всей захваченной территории, в результате которых погибли тысячи людей, в том числе много детей. Российская Федерация и подчиненные ей структуры и вооруженные формирования осуществляют акты террора против гражданской инфраструктуры, казни без суда и следствия и похищения людей, сексуальное насилие и пытки, вырывание детей из семей с целью их русификации, массовые депортации населения, принудительный призыв граждан Украины в российские вооруженные силы и грабеж имущества. Россия неоднократно нарушает Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными", – отмечается в документе.

Впервые резолюция была вынесена на голосование 2 декабря. Но уже во время рассмотрения в зале депутат "ПиС" Антони Мацеревич внес в нее поправку с положением о прямой ответственности России за сбивание малайзийского самолета в 2014 году и за катастрофу самолета с польским президентом Лехом Качиньским в Смоленске в 2010 году. Оппозиция отказалась голосовать за резолюцию с поправкой Мацеревича, сославшись на несогласие с изменением текста, и спикер Сейма признала голосование несостоявшимся.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним, 23 ноября Европарламент в среду поддержал резолюцию о признании России государством-спонсором терроризма. Ранее Парламентская ассамблея НАТО также признала Российскую Федерацию и ее режим государством-террористом.

Читайте также: Почему Сейм Польши провалил голосование за террористический статус РФ.

Темы: ПольшатерроризмРосcиявойна
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Лидеры ЕС договорились о 18 млрд евро макрофина для Украины в 2023 году – решение саммита

ЕС согласовал девятый пакет санкций против РФ

Люди из окружения Зеленского хотят заменить Залужного на Сырского – СМИ

Энергообъект ДТЭК отключен от системы из-за очередного обстрела

Резников считает, что россияне планируют новое широкое наступление в феврале

Евросовет согласовал выделение Украине 18 млрд евро макрофина несмотря на проблемы с Польшей – СМИ

Все новости...
Польша
Польша развивает собственный газовый флот: до конца 2025 года будет иметь 8 танкеров
Беларусь перебрасывает танки к границе с Польшей и Литвой – СМИ
В Польше погибли в ДТП двое граждан Молдовы, среди пассажиров микроавтобуса был украинец
Последние новости
00:20
Лидеры ЕС договорились о 18 млрд евро макрофина для Украины в 2023 году – решение саммита
23:53
Сумщина: за день россияне нанесли 58 ударов по двум общинам
23:43
В США обеспокоены приговором мэру Стамбула, которого считают потенциальным соперником Эрдогана на выборах
23:16
Топ-чиновник Норвегии говорит, что его отравила жена-украинка. Он писал ей, что поддерживает Путина
23:08
Зеленский: На Донбассе оккупанты уничтожают каждый город и село, чтобы не было зданий для обороны
23:00
На Херсонщине пострадали 9 человек, двое из них погибли – глава ОГА
22:48
Правительство Сербии решило направить запрос силам НАТО о введении своих сил в Косово
22:37
США расширяют программу подготовки украинских военных - Пентагон
22:36
Данилов: Путин испуган – и это опасно, но шансов захватить нас ноль
22:21
Обстрелы Днепропетровщины: 1 погибший и 5 раненых, среди них несовершеннолетняя
Все новости...