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Швеція оголосила пріоритети головування в ЄС у 2023 році: Україна посідає чільне місце

"Європейська правда"Четвер, 15 грудня 2022, 01:05
Швеція оголосила пріоритети головування в ЄС у 2023 році: Україна посідає чільне місце
ФОТО: UNSPLASH.COM

У першому півріччі 2023 року, коли головування в Раді Європейського Союзу посяде Швеція, ключові напрямки діяльності органу будуть враховувати повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться на сайті шведського головування в Євросоюзі, який було представлено прем’єром Швеції Ульфом Кристерссоном у середу.

"Швеція розпочинає головування в Раді Європейського Союзу у час історичних викликів для держав-членів та Союзу в цілому. Незаконне, неприйнятне та неспровоковане вторгнення Росії в Україну є загрозою для європейської безпеки, що має жахливі наслідки для міграції, а також для глобального постачання продовольства та енергії", – підкреслюється в повідомленні.

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Пріоритетами свого головування в Раді ЄС Швеція визначила безпеку, стійкість, процвітання, демократичні цінності та верховенство права.

Йдеться про узгодження "надійної європейської політики безпеки та оборони у тісній співпраці з партнерами", подальші кроки якої ґрунтуватимуться на спільних діях ЄС із протидії російській агресії проти України, а також імплементації Стратегічного компасу ЄС та інших ініціатив.

У контексті стійкості йдеться про стимулювання економічного зростання та посилення конкурентоспроможності ЄС із огляду на війну в Україні та її короткострокові наслідки. А пріоритет процвітання означає подолання високих і нестабільних цін на енергоносії з одночасною реформою енергетичного ринку й вирішенням кліматичних проблем.

ВІДЕО ДНЯ

У другому півріччі 2022 року в Раді Європейського Союзу головує Чехія.

"Український блок" у чеській програмі головування в Раді ЄС включає підтримку України у відсічі російській агресії, підтримку країн блоку, які прихистили українських біженців, а також роботу над повоєнною відбудовою України у майбутньому.

Теми: ШвеціяЄСУкраїна
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