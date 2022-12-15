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Швеция объявила приоритеты председательства в ЕС в 2023 году: Украина занимает видное место

"Европейская правда"Четверг, 15 декабря 2022, 02:05
ФОТО: UNSPLASH.COM

В первом полугодии 2023 года, когда председательство в Совете Европейского Союза займет Швеция, ключевые направления деятельности органа будут учитывать полномасштабное вторжение России в Украину.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится на сайте шведского председательства в Евросоюзе, который был представлен премьером Швеции Ульфом Кристерссоном в среду.

"Швеция начинает председательство в Совете Европейского Союза во время исторических вызовов для государств-членов и Союза в целом. Незаконное, неприемлемое и неспровоцированное вторжение России в Украину является угрозой для европейской безопасности, что имеет ужасные последствия для миграции, а также для глобальных поставок продовольствия и энергии", – подчеркивается в сообщении.

Приоритетами своего председательства в Совете ЕС Швеция определила безопасность, устойчивость, процветание, демократические ценности и верховенство права.

Речь идет о согласовании "надежной европейской политики безопасности и обороны в тесном сотрудничестве с партнерами", дальнейшие шаги которой будут основываться на совместных действиях ЕС по противодействию российской агрессии против Украины, а также имплементации Стратегического компаса ЕС и других инициатив.

В контексте устойчивости речь идет о стимулировании экономического роста и усилении конкурентоспособности ЕС, учитывая войну в Украине и ее краткосрочные последствия. А приоритет процветания означает преодоление высоких и нестабильных цен на энергоносители с одновременной реформой энергетического рынка и решением климатических проблем.

Во втором полугодии 2022 года в Совете Европейского Союза председательствует Чехия.

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Темы: ШвецияЕСУкраина
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