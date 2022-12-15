Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Окупанти убили 2 цивільних на Донеччині за добу

Ірина БалачукЧетвер, 15 грудня 2022, 07:15

2 людей загинули та ще 4 дістали поранення у результаті російських обстрілів Донецької області 14 грудня.

Джерело: голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у Telegram

Пряма мова Кириленка: "За 14 грудня стало відомо про 2 мирних жителів Донеччини, убитих росіянами: у Бахмуті та Роздолівці. Ще 4 людини в області зазнали поранень".

Реклама:

Деталі: Станом на ранок 15 грудня на Донеччині від рук окупантів загинули щонайменше 1 257 мирних мешканців та дістали поранення щонайменше 2 742 мешканці.

Кириленко підкреслює, що ці дані не остаточні, бо наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
 

Теми: Донецька областьвійнажертви
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
Донецька область
Обстріли Курахового: з-під завалів дістали тіло загиблого – МВА
В ніч на 30 серпня росіяни накрили вогнем Донеччину: двоє загиблих, семеро поранених
Росіяни за добу вбили 5 жителів Донеччини, ще 4 поранені
Останні новини
03:23
КНДР заявила про успішне випробування твердопаливної балістичної ракети
02:49
оновленоРосіяни запустили "Шахеди" з півдня
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
Усі новини...
Реклама: