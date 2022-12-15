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Окупанти убили 2 цивільних на Донеччині за добу

Ірина БалачукЧетвер, 15 грудня 2022, 08:15

2 людей загинули та ще 4 дістали поранення у результаті російських обстрілів Донецької області 14 грудня.

Джерело: голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у Telegram

Пряма мова Кириленка: "За 14 грудня стало відомо про 2 мирних жителів Донеччини, убитих росіянами: у Бахмуті та Роздолівці. Ще 4 людини в області зазнали поранень".

Деталі: Станом на ранок 15 грудня на Донеччині від рук окупантів загинули щонайменше 1 257 мирних мешканців та дістали поранення щонайменше 2 742 мешканці.

Кириленко підкреслює, що ці дані не остаточні, бо наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
 

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Теми: Донецька областьвійнажертви
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