Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Оккупанты убили 2 гражданских в Донецкой области за сутки

Ирина БалачукЧетверг, 15 декабря 2022, 08:15

2 человека погибли и еще 4 получили ранения в результате российских обстрелов Донецкой области 14 декабря.

Источник: глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram

Прямая речь Кириленко: "За 14 декабря стало известно о 2 мирных жителях Донетчины, убитых россиянами: в Бахмуте и Роздоловке. Еще 4 человека в области получили ранения".

Детали: По состоянию на утро 15 декабря в Донецкой области от рук оккупантов погибли по меньшей мере 1 257 мирных жителей и получили ранения по меньшей мере 2 742 жителя.

Кириленко подчеркивает, что эти данные не окончательные, поскольку пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Донецкая областьвойнажертвы
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

обновлено от 8:20В Украине – воздушная тревога, в ОВА говорят: летят пол сотни российские ракеты

Российские войска не смогут взять Киев, даже если попытаются снова атаковать – ISW

Саммит ЕС договорился увеличить военную поддержку Украины, в частности по ПВО – заявление

Лидеры ЕС договорились о 18 млрд евро макрофина для Украины в 2023 году – решение саммита

ЕС согласовал девятый пакет санкций против РФ

Люди из окружения Зеленского хотят заменить Залужного на Сырского – СМИ

Все новости...
Донецкая область
ВСУ отбили вражеские атаки возле 6 населенных пунктов – Генштаб
ВСУ снова попали в район сосредоточения захватчиков в Запорожской области – Генштаб
В Горловке точечным ударом уничтожили более 100 оккупантов: помогло подполье
Последние новости
08:52
Британская разведка: укрепления, которые строит РФ на востоке, малоэффективны в современных войнах
08:49
инфографика Оккупанты убили 7 жителей Донецкой области за сутки
08:35
Президент Молдовы "имеет вопросы" к контракту на закупку электроэнергии у Приднестровья
08:33
обновлено от 8:20В Украине – воздушная тревога, в ОВА говорят: летят пол сотни российские ракеты
07:50
Венгрия "прожала" исключение из 9-го пакета санкций ЕС трех российских министров – СМИ
07:27
Из-за больших потерь оккупантов в Токмаке работают мобильные крематории – Генштаб
06:51
ВСУ отбили вражеские атаки возле 22 населенных пунктов – сводка
05:58
Российские войска не смогут взять Киев, даже если попытаются снова атаковать – ISW
04:55
Возможные поставки Украине систем Patriot: Пентагон ответил на угрозы РФ
03:59
Лидеры ЕС поддерживают совместную закупку оружия в пределах блока – решение саммита
Все новости...