Оккупанты убили 2 гражданских в Донецкой области за сутки

2 человека погибли и еще 4 получили ранения в результате российских обстрелов Донецкой области 14 декабря.

Источник: глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram

Прямая речь Кириленко: "За 14 декабря стало известно о 2 мирных жителях Донетчины, убитых россиянами: в Бахмуте и Роздоловке. Еще 4 человека в области получили ранения".

Детали: По состоянию на утро 15 декабря в Донецкой области от рук оккупантов погибли по меньшей мере 1 257 мирных жителей и получили ранения по меньшей мере 2 742 жителя.

Кириленко подчеркивает, что эти данные не окончательные, поскольку пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.