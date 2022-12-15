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Окупанти б'ють по куп'янському напрямку Харківщини, поранено жінку – ОВА

Станіслав ПогоріловЧетвер, 15 грудня 2022, 09:18
Фото: ДСНС

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомим, що окупанти активно обстрілюють куп'янський напрямок області, осколкове поранення отримала літня жінка, у самому Куп'янську пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури.

Джерело: Синєгубов у Telegram

Пряма мова Синєгубова: "Протягом минулої доби ударів по Харкову не зафіксовано. Але ворог продовжує інтенсивні обстріли Куп’янського напрямку".

Деталі: Він повідомив, що окупанти били по позиціях наших військ в районах населених пунктів Червона Зоря, Красне, Стариця, Дворічна та Новомлинськ.

В результаті обстрілів у селищі міського типу Ківшарівка Куп’янського району 63-річна жінка отримала осколкове поранення. Її госпіталізували в середньому стані тятжкості.

Близько 23:45 год у самому Куп’янську в результаті обстрілу із ЗРК С-300 було пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури.

Крім того, у Куп’янському районі через ворожі обстріли горіла двоповерхова адмінбудівля. Жертв та постраждалих немає.

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Теми: Харківська областьвійна
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