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Оккупанты бьют по купянскому направлению Харьковщины, ранена женщина - ОВА

Станислав ПогориловЧетверг, 15 декабря 2022, 09:18
Фото: ГСЧС

Председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что оккупанты активно обстреливают купянское направление области, осколочное ранение получила пожилая женщина, в самом Купянске поврежден объект критической инфраструктуры.

Источник: Синегубов в Telegram

Прямая речь Синегубова: "За прошедшие сутки ударов по Харькову не зафиксировано. Но враг продолжает интенсивные обстрелы Купянского направления".

Детали: Он сообщил, что оккупанты били по позициям наших войск в районах населенных пунктов Красная Заря, Красное, Старица, Двуречная и Новомлинск.

В результате обстрелов в поселке городского типа Ковшаровка Купянского района 63-летняя женщина получила осколочное ранение. Ее госпитализировали в среднем состоянии тяжести.

Около 23:45 ч в самом Купянске в результате обстрела из ЗРК С-300 был поврежден объект критической инфраструктуры.

Кроме того, в Купянском районе из-за вражеских обстрелов горело двухэтажное админздание. Жертв и пострадавших нет.

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Темы: Харьковская областьвойна
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