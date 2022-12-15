Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Оккупанты бьют по купянскому направлению Харьковщины, ранена женщина - ОВА

Станислав ПогориловЧетверг, 15 декабря 2022, 08:18
Оккупанты бьют по купянскому направлению Харьковщины, ранена женщина - ОВА
Фото: ГСЧС

Председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что оккупанты активно обстреливают купянское направление области, осколочное ранение получила пожилая женщина, в самом Купянске поврежден объект критической инфраструктуры.

Источник: Синегубов в Telegram

Прямая речь Синегубова: "За прошедшие сутки ударов по Харькову не зафиксировано. Но враг продолжает интенсивные обстрелы Купянского направления".

Реклама:

Детали: Он сообщил, что оккупанты били по позициям наших войск в районах населенных пунктов Красная Заря, Красное, Старица, Двуречная и Новомлинск.

В результате обстрелов в поселке городского типа Ковшаровка Купянского района 63-летняя женщина получила осколочное ранение. Ее госпитализировали в среднем состоянии тяжести.

Около 23:45 ч в самом Купянске в результате обстрела из ЗРК С-300 был поврежден объект критической инфраструктуры.

ВИДЕО ДНЯ

Кроме того, в Купянском районе из-за вражеских обстрелов горело двухэтажное админздание. Жертв и пострадавших нет.

Темы: Харьковская областьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Харьковская область
Почти 1500 человек уже эвакуировали из Купянского района
Россияне ударили по пищевому предприятию в Купянске: убили охранника
Из Купянского района эвакуированы более 300 детей – Синегубов
Последние новости
23:55
обновляетсяСМИ: В Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
23:22
Оккупанты за день 30 раз обстреляли Сумщину, есть раненая
22:43
ОбновленоРоссия запустила ударные БпЛА на территорию Украины с нескольких направлений
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
22:18
В Латвии закрыли доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам
22:09
Bloomberg узнал, что Шмыгаль просит встречи с донорами из-за "высокой неопределенности" бюджета
21:57
Экономические новости 28 декабря: индексации пенсий в 2024 может не быть, в Черном море подорвалось гражданское судно
21:41
Литовца с символикой "ЧВК Вагнер" задержали в аэропорту Вильнюса и оштрафовали
21:23
Гривня завершает год, обновив минимум официального курса
Все новости...
Реклама: