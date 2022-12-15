Росіяни вранці вдарили по Миколаївщині, у 2 громадах пошкоджено енергооб'єкти – ОВА

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що зранку окупанти обстріляли Очаківську та Чорноморську громади Миколаївської області.

Джерело: Кім у Telegram

Пряма мова Кіма: "Вранці, 15 грудня, з 06:00 під ворожим обстрілом була Чорноморська громада. Пошкоджено об’єкт інфраструктури. Постраждалих немає".

Деталі: За його словами, також о 06:00 та 07:05 загарбники били по Очаківській громаді. Зруйновано та пошкоджено об’єкти інфраструктури. Попередньо постраждалих немає.

Кім додав, що за вчорашній день ворог також завдавав ударів з РСЗВ по акваторії та береговій зоні Очаківської громади. Постраждалих немає.