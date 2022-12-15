Росіяни вранці вдарили по Миколаївщині, у 2 громадах пошкоджено енергооб'єкти – ОВА
Четвер, 15 грудня 2022, 08:42
Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що зранку окупанти обстріляли Очаківську та Чорноморську громади Миколаївської області.
Джерело: Кім у Telegram
Пряма мова Кіма: "Вранці, 15 грудня, з 06:00 під ворожим обстрілом була Чорноморська громада. Пошкоджено об’єкт інфраструктури. Постраждалих немає".
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Деталі: За його словами, також о 06:00 та 07:05 загарбники били по Очаківській громаді. Зруйновано та пошкоджено об’єкти інфраструктури. Попередньо постраждалих немає.
Кім додав, що за вчорашній день ворог також завдавав ударів з РСЗВ по акваторії та береговій зоні Очаківської громади. Постраждалих немає.