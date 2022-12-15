Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне утром ударили по Николаевщине, в 2 общинах повреждены энергообъекты - ОВА

Станислав ПогориловЧетверг, 15 декабря 2022, 08:42
Россияне утром ударили по Николаевщине, в 2 общинах повреждены энергообъекты - ОВА
Иллюстративное фото ГСЧС

Председатель Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что утром оккупанты обстреляли Очаковскую и Черноморскую общины Николаевской области.

Источник: Ким в Telegram

Прямая речь Кима: "Утром, 15 декабря, с 06:00 под вражеским обстрелом была Черноморская громада. Поврежден объект инфраструктуры. Пострадавших нет".

Реклама:

Детали: По его словам, также в 06:00 и 07:05 захватчики били по Очаковской общине. Разрушены и повреждены объекты инфраструктуры. Предварительно пострадавших нет.

Ким добавил, что за вчерашний день враг также наносил удары из РСЗО по акватории и береговой зоне Очаковской общины. Пострадавших нет.

Темы: Николаевская областьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Николаевская область
Притворялась "детективом" и обманывала семьи пропавших бойцов: на Николаевщине задержали мошенницу
Украинцев призывают к осмотрительности 23-24 августа: У нас День Независимости, а россияне коварны
"Психические болезни" для уклонистов: на Николаевщине разоблачили масштабную схему торговли справками
Последние новости
23:55
обновляетсяСМИ: В Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
23:22
Оккупанты за день 30 раз обстреляли Сумщину, есть раненая
22:43
ОбновленоРоссия запустила ударные БпЛА на территорию Украины с нескольких направлений
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
22:18
В Латвии закрыли доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам
22:09
Bloomberg узнал, что Шмыгаль просит встречи с донорами из-за "высокой неопределенности" бюджета
21:57
Экономические новости 28 декабря: индексации пенсий в 2024 может не быть, в Черном море подорвалось гражданское судно
21:41
Литовца с символикой "ЧВК Вагнер" задержали в аэропорту Вильнюса и оштрафовали
21:23
Гривня завершает год, обновив минимум официального курса
Все новости...
Реклама: