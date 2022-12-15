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Россияне утром ударили по Николаевщине, в 2 общинах повреждены энергообъекты - ОВА

Станислав ПогориловЧетверг, 15 декабря 2022, 09:42
Иллюстративное фото ГСЧС

Председатель Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что утром оккупанты обстреляли Очаковскую и Черноморскую общины Николаевской области.

Источник: Ким в Telegram

Прямая речь Кима: "Утром, 15 декабря, с 06:00 под вражеским обстрелом была Черноморская громада. Поврежден объект инфраструктуры. Пострадавших нет".

Детали: По его словам, также в 06:00 и 07:05 захватчики били по Очаковской общине. Разрушены и повреждены объекты инфраструктуры. Предварительно пострадавших нет.

Ким добавил, что за вчерашний день враг также наносил удары из РСЗО по акватории и береговой зоне Очаковской общины. Пострадавших нет.

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Темы: Николаевская областьвойна
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