Польща заблокувала в ЄС пакет рішень, серед яких надання 18 млрд євро Україні - ЗМІ

Польща в середу ввечері відмовилася підтримати пакетну угоду про виділення 18 млрд євро допомоги Європейського Союзу для України, а також два рішення щодо Угорщини через побоювання з приводу окремого плану мінімальної ставки корпоративного податку.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Politico з посиланням на чотирьох дипломатів ЄС.

"Є велике розчарування в тому, що Польща ставить під загрозу допомогу Україні, блокуючи мінімальний податок", - сказав один із дипломатів ЄС, описавши цей крок як "ще одну ситуацію із захопленням заручників".

Усі чотири документи - допомога Україні, план витрат Угорщини в межах фонду відновлення ЄС після пандемії, рішення про заморожування 6,3 млрд євро для Будапешта і податкова реформа - були частиною пакетної угоди, яку країни-члени ЄС мали ухвалити в середу.

Початковий крайній термін - 17:00 - було продовжено до 20:00 на прохання Польщі. Коли і цей термін минув, прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала, чия країна є головою Ради ЄС, понад 11 годин переконував свого польського колегу Матеуша Моравецького піти на поступки, але результату це не дало.

За словами дипломатів, очікується, що Моравецький тепер винесе це питання на зустріч лідерів ЄС у четвер у Брюсселі, хоча формально це питання не внесено до порядку денного.

За словами дипломатів, крайній термін ухвалення документа продовжено до четверга, але точних термінів не називають. За умовами пакета, якщо на один із чотирьох пунктів буде накладено вето, як нині на мінімальну ставку податку з боку Польщі, то всі чотири питання не пройдуть.

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Польща блокувала ставку мінімального податку протягом кількох місяців, але, схоже, здалася, коли отримала схвалення свого плану відновлення.

Потім настала черга Угорщини, яка стала гальмувати, поки не зняла своє вето в понеділок. Але Варшава в останню хвилину висловила застереження в понеділок на зустрічі послів ЄС.

"Це схоже на образливі відносини: вони продовжують обіцяти, що наступного разу все буде по-іншому, але в глибині душі ми знаємо, що нам буде боляче знову і знову", - сказав інший дипломат ЄС.

Нагадаємо, депутати Європарламенту схвалили регламент, який дозволяє перерахувати пакет підтримки в розмірі 18 мільярдів євро Україні після того, як Угорщина наклала вето на початкову пропозицію.

Європейська комісія 9 листопада запропонувала безпрецедентний пакет підтримки для України у розмірі до 18 млрд євро на 2023 рік. Ця допомога буде надана у формі пільгових кредитів, які будуть виплачуватися регулярними частинами, починаючи з січня 2023 року.

Однак через вето Угорщини в пропозицію довелося внести правки, тому її розглядають повторно.