Польша заблокировала в ЕС пакет решений, среди которых предоставление 18 млрд евро Украине - СМИ

Польша в среду вечером отказалась поддержать пакетное соглашение о выделении 18 млрд евро помощи Европейского Союза для Украины, а также два решения по Венгрии из-за опасений по поводу отдельного плана минимальной ставки корпоративного налога.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Politico со ссылкой на четырех дипломатов ЕС.

"Есть большое разочарование в том, что Польша ставит под угрозу помощь Украине, блокируя минимальный налог", - сказал один из дипломатов ЕС, описав этот шаг как "еще одну ситуацию с захватом заложников".

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Все четыре документа - помощь Украине, план расходов Венгрии в рамках фонда восстановления ЕС после пандемии, решение о замораживании 6,3 млрд евро для Будапешта и налоговая реформа - были частью пакетного соглашения, которое страны-члены ЕС должны были принять в среду.

Первоначальный крайний срок - 17:00 - был продлен до 20:00 по просьбе Польши. Когда и этот срок прошел, премьер-министр Чехии Петр Фиала, чья страна является председателем Совета ЕС, более 11 часов убеждал своего польского коллегу Матеуша Моравецкого пройти на уступки, но результата это не дало.

По словам дипломатов, ожидается, что Моравецкий теперь вынесет этот вопрос на встречу лидеров ЕС в четверг в Брюсселе, хотя формально этот вопрос не включен в повестку дня.

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По словам дипломатов, крайний срок принятия документа продлен до четверга, но точные сроки не называются. По условиям пакета, если на один из четырех пунктов будет наложено вето, как в настоящее время на минимальную ставку налога со стороны Польши, то все четыре вопроса не пройдут.

Польша блокировала ставку минимального налога в течение нескольких месяцев, но, похоже, сдалась, когда получила одобрение своего плана восстановления.

Затем настал черед Венгрии, которая стала тормозить, пока не сняла свое вето в понедельник. Но Варшава в последнюю минуту высказала оговорки в понедельник на встрече послов ЕС.

"Это похоже на оскорбительные отношения: они продолжают обещать, что в следующий раз все будет по-другому, но в глубине души мы знаем, что нам будет больно снова и снова", - сказал другой дипломат ЕС.

Напомним, Европейская комиссия 9 ноября предложила беспрецедентный пакет поддержки для Украины в размере до 18 млрд евро на 2023 год. Эта помощь будет предоставлена в форме льготных кредитов, которые будут выплачиваться регулярными частями начиная с января 2023 года.

Однако из-за вето Венгрии в предложение пришлось внести правки, поэтому его рассматривают повторно.