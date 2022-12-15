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15 бойовиків, яких взяли в полон під час контрнаступу, отримали по 15 років за держзраду

Ірина БалачукЧетвер, 15 грудня 2022, 09:29
15 бойовиків, яких взяли в полон під час контрнаступу, отримали по 15 років за держзраду
Фото ілюстративне з сайту pixabay.com

15 учасників терористичних угруповань "Л/ДНР", яких українські військові взяли в полон під час контрнаступу, засудили до 15 років ув’язнення за державну зраду і колабораціонізм.   

Джерело: СБУ у Telegram

Дослівно СБУ: Ще 15 бойовиків "Л/ДНР" отримали по 15 років ув'язнення: вони з рашистами розграбували елеватори на Херсонщині.  На підставі зібраних доказів суд визнав їх винними за: ст. 111 (державна зрада);  ст. 111-1 (колабораційна діяльність) ККУ".

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Деталі: За інформацією силовиків, після 24 лютого чоловіки, які проживали на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, добровільно вступили до складу російських угруповань. Серед них були снайпери і гранатометники.

У лавах російської армії вони брали участь у бойових діях проти Сил оборони на Херсонському, Запорізькому, Харківському і Донецькому напрямках.

Також вони за вказівкою Кремля грабували місцеві елеватори і незаконно вивозили українське зерно з тимчасово захоплених причорноморських районів України до Росії.

Бойовики потрапили в полон українських захисників під час контрнаступу на південному та східному фронтах.

Теми: СБУсуддержзрада
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