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15 боевиков, которых взяли в плен во время контрнаступления, получили по 15 лет за госизмену

Ирина БалачукЧетверг, 15 декабря 2022, 09:29
15 боевиков, которых взяли в плен во время контрнаступления, получили по 15 лет за госизмену
Фото иллюстративное с сайта pixabay.com

15 участников террористических группировок "Л/ДНР", которых украинские военные взяли в плен во время контрнаступления, приговорили к 15 годам заключения за государственную измену и коллаборационизм.  

Источник: СБУ в Telegram

Дословно СБУ: Еще 15 боевиков "Л/ДНР" получили по 15 лет заключения: они с рашистами разграбили элеваторы на Херсонщине.  На основании собранных доказательств суд признал их виновными по: ст. 111 (государственная измена); ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) УК".

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Детали: По информации силовиков, после 24 февраля мужчины, которые проживали на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, добровольно вступили в состав российских группировок. Среди них были снайперы и гранатометчики.

В рядах российской армии они участвовали в боевых действиях против Сил обороны на Херсонском, Запорожском, Харьковском и Донецком направлениях.

Также они по указанию Кремля грабили местные элеваторы и незаконно вывозили украинское зерно из временно захваченных причерноморских районов Украины в Россию.

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Темы: СБУсудгосизмена
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