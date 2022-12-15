ЗСУ за добу знищили 590 окупантів, 2 РСЗВ та 5 танків – Генштаб
Четвер, 15 грудня 2022, 09:31
За минулу добу Збройні сили знищили 590 окупантів, таким чином загальна кількість вбитих загарбників сягнула 96 590 військових.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати окупантів з 24.02 по 15.12 орієнтовно склали:
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- особового складу ‒ близько 96 590 (+590) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 2 975 (+5) од,
- бойових броньованих машин ‒ 5 946 (+9) од,
- артилерійських систем – 1 943 (+12) од,
- РСЗВ – 406 (+2) од,
- засобів ППО ‒ 211 (+0) од,
- літаків – 281 (+0) од,
- гелікоптерів – 264 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 644 (+27),
- крилатих ракет ‒ 592 (+0),
- кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4 563 (+1) од,
- спеціальної техніки ‒ 172 (+1).