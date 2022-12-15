ВСУ за сутки уничтожили 590 оккупантов, 2 РСЗО и 5 танков - Генштаб
Четверг, 15 декабря 2022, 10:31
За минувшие сутки Вооруженные силы уничтожили 590 оккупантов, таким образом общее количество убитых захватчиков достигло 96 590 военных.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери оккупантов с 24.02 по 15.12 ориентировочно составили:
- личного состава - около 96 590 (+590) человек ликвидировано,
- танков - 2 975 (+5) ед,
- боевых бронированных машин - 5 946 (+9) ед,
- артиллерийских систем - 1 943 (+12) ед,
- РСЗО - 406 (+2) ед,
- средств ПВО - 211 (+0) ед,
- самолетов - 281 (+0) ед,
- вертолетов - 264 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 1 644 (+27),
- крылатых ракет - 592 (+0),
- кораблей/катеров - 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 4 563 (+1) ед,
- специальной техники - 172 (+1).
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