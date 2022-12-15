Окупанти за добу 86 разів обстріляли Херсонщину, 3 людини загинули, у тому числі дитина – ОВА

Голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич повідомив, що за минулу добу російські загарбники 86 разів обстріляли області та сам Херсон, загинули 3 людини, ще 13 було поранено.

Джерело: Янушевич у Telegram

Пряма мова Янушевича: "Мирні населені пункти області ворог атакував з артилерії, РСЗВ, танків, мінометів та БПЛА".

Деталі: За його словами, ворог вогнем накрив сам Херсон. Загарбники поцілили в суднобудівний завод, освітній заклад, склади, приміщення видання газети, школу, магазин, будівлю Херсонської ОДА, приватні та багатоквартирні будинки.

За добу через російські обстріли 3 людей загинуло, ще 13 жителів Херсонщини отримали поранення різного ступеня тяжкості. Зокрема, загинув 8-річний хлопчик.