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Окупанти за добу 86 разів обстріляли Херсонщину, 3 людини загинули, у тому числі дитина – ОВА

Станіслав ПогоріловЧетвер, 15 грудня 2022, 09:41
Окупанти за добу 86 разів обстріляли Херсонщину, 3 людини загинули, у тому числі дитина – ОВА
Ілюстративне фото ДСНС

Голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич повідомив, що за минулу добу російські загарбники 86 разів обстріляли області та сам Херсон, загинули 3 людини, ще 13 було поранено.

Джерело: Янушевич у Telegram

Пряма мова Янушевича: "Мирні населені пункти області ворог атакував з артилерії, РСЗВ, танків, мінометів та БПЛА".

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Деталі: За його словами, ворог вогнем накрив сам Херсон. Загарбники поцілили в суднобудівний завод, освітній заклад, склади, приміщення видання газети, школу, магазин, будівлю Херсонської ОДА, приватні та багатоквартирні будинки.

За добу через російські обстріли 3 людей загинуло, ще 13 жителів Херсонщини отримали поранення різного ступеня тяжкості. Зокрема, загинув 8-річний хлопчик.

Теми: Херсонська областьвійна
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